Белорусские боксеры завоевали 18 медалей на международном турнире Riga Open 2019

Белорусские боксеры завоевали 18 медалей на международном турнире Riga Open 2019

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали 18 медалей на международном турнире Riga Open 2019, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер по развитию бокса Министерства спорта и туризма Александр Ермашевич.