«Канело» предложили замену Головкину

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Если “Канело” не хочет драться с GGG в мае, то Сергей свободен — готов драться хоть 160 фунтов, хоть в 168. Головкин крут, но у Деревянченко осталось больше топлива в баке. Я реально считаю, что он задаст “Канело” более трудный бой, чем сейчас смог бы Головкин», — заявил промоутер.

Ранее сам Альварес подтвердил, что его не интересует третий бой с Головкиным. Мексиканец дважды дрался с GGG в Лас-Вегасе (США): первый бой (сентябрь 2017) свел вничью, а во втором (сентябрь 2018) одержал минимальную победу.

Сообщалось, что «Канело» больше заинтересован в объединительном поединке с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО), нежели в трилогии с GGG. Ранее сообщалось, что команды мексиканца и британца даже провели предварительные переговоры о поединке в 2020 году.

Тем не менее стриминговый сервис DAZN намерен убедить Альвареса дать в мае третий бой Головкину. Хотя ожидалось, что он состоится в сентябре 2019-го, но мексиканец отказался. В ноябре в Лас-Вегасе «Канело» покорил четвертую весовую категорию — отобрал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО), нокаутировав того в 11-м раунде.