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07:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» предложили замену Головкину

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) готов в мае 2020 года выйти против Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), если мексиканец откажется от третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Об этом Worldboxingnews.net рассказал промоутер украинского боксера Лу ДиБелла.

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«Если “Канело” не хочет драться с GGG в мае, то Сергей свободен — готов драться хоть 160 фунтов, хоть в 168. Головкин крут, но у Деревянченко осталось больше топлива в баке. Я реально считаю, что он задаст “Канело” более трудный бой, чем сейчас смог бы Головкин», — заявил промоутер.

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Ранее сам Альварес подтвердил, что его не интересует третий бой с Головкиным. Мексиканец дважды дрался с GGG в Лас-Вегасе (США): первый бой (сентябрь 2017) свел вничью, а во втором (сентябрь 2018) одержал минимальную победу.

Сообщалось, что «Канело» больше заинтересован в объединительном поединке с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО), нежели в трилогии с GGG. Ранее сообщалось, что команды мексиканца и британца даже провели предварительные переговоры о поединке в 2020 году.

Тем не менее стриминговый сервис DAZN намерен убедить Альвареса дать в мае третий бой Головкину. Хотя ожидалось, что он состоится в сентябре 2019-го, но мексиканец отказался. В ноябре в Лас-Вегасе «Канело» покорил четвертую весовую категорию — отобрал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО), нокаутировав того в 11-м раунде.

Головкин же в октябре в Нью-Йорке (США) завоевал вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, победив Деревянченко единогласным решением судей.

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