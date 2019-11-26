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08:18 (мск), источник: Vesti.kz

У Деревянченко сделали громкое заявление о причинах поражения от Головкина

В октябре этого года украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) предпринял вторую попытку завоевать титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, но вновь потерпел неудачу.

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Годом ранее он уступил в бою за этот пояс американцу Дэниэлу Джейкобсу (35−3, 29 КО), побыв в нокдауне уже в первом раунде. История повторилась в поединке против казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) — Деревянченко вновь упал в первом отрезке, встал и проиграл решением судей. Однако в команде Деревянченко до сих пор не могут смириться с поражением от GGG, считая его несправедливым.

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Промоутер украинца Лу ДиБелла заявил, что его подопечный проиграл не по спортивным причинам, добавив, что они хотели бы получить реванш с Головкиным.

«У Сергея был крутой бой с Головкиным, и я не считаю, что GGG его выиграл. Чудесный поединок, натуральная битва, в которой победителем вышел Деревянченко. Мы были бы счастливы получить реванш (в 2020 году). Я предполагаю, в DAZN хотят, чтобы GGG сразился с “Канело”. Вероятно, Альварес заставит Головкина подняться в 168 фунтов, и их бой состоится. Если же нет, то Деревянченко будет готов подраться с любым из них. Он был очень разочарован, потому что чувствовал, что победил GGG, однако проиграл из-за политики. Бой с Джейкобсом тоже мог сложиться иначе, но он обернулся не в пользу Сергея. Однако я действительно считаю, что его победа над GGG была чистой», — сказал ДиБелла в интервью Worldboxingnews.net.

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