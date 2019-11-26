«У меня есть предложения из США». Казахстанский боксер с семью нокаутами — о поисках промоутера и тренировках в Штатах

«Многие болельщики советовали мне перебраться в США. Я так и сделал. Но прилететь в эту страну — это одно, а заключить удачный союз с промоутером и менеджером — вопрос более ответственный. Я приехал не как турист. Сейчас у меня один из важных этапов карьеры. Я в поисках контракта, и у меня есть предложения. Будем думать. Решение приму в ближайшее время. Параллельно я упорно тренируюсь в Лос-Анджелесе и готовлюсь к будущему бою. Рядом мои братья — Мадияр Ашкеев, Мейирим Нурсултанов, Сагадат Нурмагомедов и другие. Я могу уверенно сказать, что в США у наших боксеров есть уголок родины. С Эгисом Климасом мы также обсуждали планы на будущее. В США очень удобно, ведь здесь много хороших спарринг-партнеров. Передаю болельщикам большой привет! Ждите большого боя», — сказал Хусаинов.