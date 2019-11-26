«У меня есть предложения из США». Казахстанский боксер с семью нокаутами — о поисках промоутера и тренировках в Штатах
Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов (10−0, 7 КО) отправился в
Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов (10−0, 7 КО) отправился в
По словам боксера, он находится в поисках контракта и планирует провести большой бой.
«Многие болельщики советовали мне перебраться в США. Я так и сделал. Но прилететь в эту страну — это одно, а заключить удачный союз с промоутером и менеджером — вопрос более ответственный. Я приехал не как турист. Сейчас у меня один из важных этапов карьеры. Я в поисках контракта, и у меня есть предложения. Будем думать. Решение приму в ближайшее время. Параллельно я упорно тренируюсь в
Напомним, что в декабре прошлого года Хусаинов расторг контракт с промоутерской компанией Eye of Tiger Management, с которой провел большую часть карьеры. 5 июля казахстанец принял участие в андеркарте у своего соотечественника Каната Ислама (27−0, 21 КО), досрочно победив Гарника Арутюняна (3−1) из Армении.