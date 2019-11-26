«Не умею включать заднюю». Ковалев призвал «Канело» к реваншу

«Ну, а теперь давайте посмотрим правде в глаза… “Канело” не выиграл бы у меня, если бы бой прошел после полноценного моего отдыха после моего предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая. Команда Канело все рассчитала и сделала мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат, как лимон, изнурительными тренировками и весосгонкой к бою с англичанином, начиная с мая. Изначально бой с Ярдом был назначен на 29 июня, затем за три недели до боя его перенесли на 24 августа. Затем трехнедельный отдых и снова подготовка к бою на 2 ноября. И это все с учетом того, что я сгонял 12 килограммов, чтобы уложиться в лимит полутяжелого веса. Не был я в таких условиях готов к бою “Канело” — Ковалев на 100 процентов, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой. И то, при всех этих условиях я надеялся на свою победу, но, к сожалению, мне немного не хватило бензина и я потерял самоконтроль. Все было просчитано командой “Канело”. Поэтому, если “Канело” и правда считает, что выиграл у меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести, например, в мае 2020 года. А так, победа “Канело”», — написал Ковалев в своем Instagram.