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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Юбенк собрался покорить средний дивизион и подраться с Головкиным

7 декабря на арене Barclays Center в Бруклине (США) действующий чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший спуститься в 160-фунтов, чтобы сразиться в ринге c Матвеем Коробовым.

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Источник: Reuters

На кону их поединка будет стоять вакантный пояс «временного» чемпиона WBA в средней категории.

На протяжении трех своих последних лет Юбенк-младший выступал во втором среднем весе, одержав победы на такими боксерами, как Артур Абрахам, Авни Йылдырим и Джеймс ДиГейл.

Однако теперь британе имеет большие планы насчет среднего дивизиона, где ему интересен поединок с чемпионом WBC американцем Джермаллом Чарло, мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, владеющим титулами IBF и IBO.

«Коробов — отличный боец. У него за плечами большая любительская карьера, и он не так давно смог дать Чарло конкурентный бой за титул чемпиона мира. Тем не менее, я чувствую, что его стиль идеально мне подходит, и мне кажется, что я сумею его перебоксировать и в конце концов одержать досрочную победу.

Я хочу покорить средний дивизион и подраться с некоторыми из его лучших бойцов. Если честно, я не особо верю в то, что Чарло один из них, но я был бы рад выйти против него в ринг, после того как я улажу свои дела 7-го декабря.

Если Сауль Альварес будет драться в среднем весе, то я хотел бы заполучить поединок с ним. Сауль сейчас по праву является лучшим, но мой стиль был бы неудобен для него. Головкин? Да, это еще один боксер, с которым я хотел бы провести поединок.

Теперь когда я спустился обратно в 160-фунтов, я буду очень крупным средневесом. В те времена когда я был в 168-фунтах, я едва набирал какой-либо лишний вес после процедуры взвешивания. Сейчас же я смогу показать более мощную версию самого себя, — цитирует Юбенка Boxingscene.com.

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