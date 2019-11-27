Юбенк собрался покорить средний дивизион и подраться с Головкиным

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На кону их поединка будет стоять вакантный пояс «временного» чемпиона WBA в средней категории.

На протяжении трех своих последних лет Юбенк-младший выступал во втором среднем весе, одержав победы на такими боксерами, как Артур Абрахам, Авни Йылдырим и Джеймс ДиГейл.

Однако теперь британе имеет большие планы насчет среднего дивизиона, где ему интересен поединок с чемпионом WBC американцем Джермаллом Чарло, мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, владеющим титулами IBF и IBO.

«Коробов — отличный боец. У него за плечами большая любительская карьера, и он не так давно смог дать Чарло конкурентный бой за титул чемпиона мира. Тем не менее, я чувствую, что его стиль идеально мне подходит, и мне кажется, что я сумею его перебоксировать и в конце концов одержать досрочную победу.

Я хочу покорить средний дивизион и подраться с некоторыми из его лучших бойцов. Если честно, я не особо верю в то, что Чарло один из них, но я был бы рад выйти против него в ринг, после того как я улажу свои дела 7-го декабря.

Если Сауль Альварес будет драться в среднем весе, то я хотел бы заполучить поединок с ним. Сауль сейчас по праву является лучшим, но мой стиль был бы неудобен для него. Головкин? Да, это еще один боксер, с которым я хотел бы провести поединок.