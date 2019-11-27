Стала известна дата второго боя Уайлдера и Фьюри

Источник: Reuters

Бой пройдет 22 февраля. Вероятнее всего, поединок состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, однако окончательное решение о месте проведения пока не принято. Арум подтвердил, что сделает заявление по этому поводу перед Рождеством, подчеркнув, что дата поединка уже не поменяется.

В ночь на 24 ноября Уайлдер защитил пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец нокаутировал кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса. Уайлдер в 41-й раз закончил поединок досрочно.

Последний раз Фьюри выходил в ринг в сентябре. Британцу противостоял швед Отто Валлин. Бой завершился победой Фьюри единогласным решением судей.