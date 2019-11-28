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17:19 (мск), источник: ТАСС

Кокляев оказался на 20,5 кг тяжелее Александра Емельяненко перед их поединком

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев на 20,5 кг перевесил бойца Александра Емельяненко перед их боксерским поединком.

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Источник: РИА "Новости"

Взвешивание состоялось в четверг, вес Кокляева составил 134 кг, Емельяненко — 113,5 кг.

Поединок по правилам бокса состоится в Москве. Он будет состоять их четырех раундов по три минуты.

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