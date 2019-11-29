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00:20 (мск), источник: Sport24

Кокляев: Я хочу жить в спокойной стране. Хотите рэпа и дорогих тачек — чемодан, вокзал, Нью-Йорк

Многократный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер и стронгмен Михаил Кокляев накануне боя с бойцом ММА Александром Емельяненко заявил, что хотел бы жить в безопасной стране.

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«Как назвать людей, которые верят в мою победу над Емельяненко? Это мои близкие, те, которые разделяют взгляды на жизнь. Те, которые верят, что парни без короны на голове, снимающие в Одинцово квартиру, могут оставаться вне моды и веяний. Чего я этим всем добиваюсь? Я хотел бы жить в государстве, в котором бы мне жилось спокойно. Если вы хотите рэпа и дорогих тачек — чемодан, вокзал, Нью-Йорк. Я за то, чтобы опять в домах были открыты двери, чтобы детей было не страшно на улицу отпускать. Поэтому я сейчас говорю все это. Завтра меня забудут и не будут слушать», — цитирует Кокляева Sports.ru.

Бой между Кокляевым и Емельяненко состоится в пятницу, 29 ноября, в Москве на «ВТБ Арене».

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