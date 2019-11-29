«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко

Источник: РИА "Новости"

Бой санкционирован Федерацией бокса России, которая также приготовила специальный призовой фонд для спортсменов: победитель получит миллион рублей, а проигравший — 500 тысяч рублей. Бой продлится четыре раунда по три минуты.

Емельяненко видит страх в глазах соперника

Идея проведения необычного боя возникла в марте после того, как Кокляев вмешался в перепалку Емельяненко и еще одного бойца Сергея Харитонова. Далее и Кокляев, и Емельяненко неоднократно записывали оригинальные видеообращения в Instagram в адрес друг друга. К удивлению многих, спортсмены договорились о проведении боя, хотя правила не были ясны долгое время.

Емельяненко заявил, что не видит шансов у своего оппонента. «В глазах Михаила я увидел страх. Он меня боится. Я даже не знаю, что может случиться, чтобы я проиграл этот бой. Я его выиграю. Так что выкиньте мысли о моем поражении из головы. Моя цель — побить его, чтобы он не делал таких громких заявлений. Ведь он хочет выйти на ринг, чтобы побить меня. У него это не получится».

«Я постоянно провожу спарринги, просто не выкладываю их в соцсети, чтобы не давать возможность сопернику изучать мою работу. А соперника я оценил по достоинству. Не увидел ничего такого, что могло бы смутить меня во время боя с Михаилом. Тяжело ему будет в этом поединке. За моей формой стоит большой тренировочный процесс. Я прихожу в спортивный зал и не устаю, могу работать до тех пор, пока тренер не выгонит», — добавил Емельяненко, который не намерен завершать карьеру, если вдруг проиграет. «Во-первых, я не проиграю. Во-вторых, а что мне тогда еще делать?» — добавил боец.

Кокляев признает, что Емельяненко явный фаворит, но намерен удивить весь мир. «А я в глазах Александра увидел то, что он делает ошибку. Коронного удара у меня нет, планирую работать и прессинговать, пользоваться своей массой, которую хейтеры записали мне в минус. Я считаю, что это, наоборот, мое преимущество. Мне будет тяжело, но главное — дышать. Буду дышать — буду видеть, буду видеть — буду защищаться, буду защищаться — буду стараться и попасть тоже», — сказал пауэрлифтер.

«Если говорить современным российским пацанским жаргонным языком, то наш бой “фриковый”. Если же говорить советским языком, то это поединок двух здоровых, крепких и мотивированных мужчин, — подчеркнул спортсмен. — Считаю, что между нами здоровый трэш-ток. Это не макгрегоровщина, которая чернит спортсмена, когда ты себя никакими деньгами не отмоешь. У нас же здоровый советский юмор, стеб. Думаю, мы в очередной раз доказали, что мы не тупые».

На церемонии взвешивании Кокляев оказался тяжелее соперника на 20,5 кг (134 против 113,5).

«У Кокляева нет шансов»

Один из организаторов предстоящего боя президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев предостерег Емельяненко от самоуверенности. «Мне кажется, что Саша к этому бою относится легкомысленно. Этого не скажешь о Мише, в которого я верю все больше и больше. Теперь я считаю, что у Кокляева все-таки есть шансы, и они не маленькие. На этот вечер придут 11 тысяч человек, его трансляцию посмотрит вся страна. Это отличный способ блеснуть», — сказал Гаджиев.

Российский боец ММА Владимир Минеев не верит в Кокляева. «Шансов (у Кокляева) нет. Это хороший парень, можно болеть за него. Но опыт и практика… Куда с Сашей Емельяненко драться? Это серьезный парень, который все знает. Я считаю, что Кокляев сразу такой серьезный уровень не потянет», — отметил Минеев.

Бой будет транслироваться в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.