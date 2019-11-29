«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Василий
Бой санкционирован Федерацией бокса России, которая также приготовила специальный призовой фонд для спортсменов: победитель получит миллион рублей, а проигравший — 500 тысяч рублей. Бой продлится четыре раунда по три минуты.
Идея проведения необычного боя возникла в марте после того, как Кокляев вмешался в перепалку Емельяненко и еще одного бойца Сергея Харитонова. Далее и Кокляев, и Емельяненко неоднократно записывали оригинальные видеообращения в Instagram в адрес друг друга. К удивлению многих, спортсмены договорились о проведении боя, хотя правила не были ясны долгое время.
Емельяненко заявил, что не видит шансов у своего оппонента. «В глазах Михаила я увидел страх. Он меня боится. Я даже не знаю, что может случиться, чтобы я проиграл этот бой. Я его выиграю. Так что выкиньте мысли о моем поражении из головы. Моя цель — побить его, чтобы он не делал таких громких заявлений. Ведь он хочет выйти на ринг, чтобы побить меня. У него это не получится».
«Я постоянно провожу спарринги, просто не выкладываю их в соцсети, чтобы не давать возможность сопернику изучать мою работу. А соперника я оценил по достоинству. Не увидел ничего такого, что могло бы смутить меня во время боя с Михаилом. Тяжело ему будет в этом поединке. За моей формой стоит большой тренировочный процесс. Я прихожу в спортивный зал и не устаю, могу работать до тех пор, пока тренер не выгонит», — добавил Емельяненко, который не намерен завершать карьеру, если вдруг проиграет. «Во-первых, я не проиграю.
Кокляев признает, что Емельяненко явный фаворит, но намерен удивить весь мир. «А я в глазах Александра увидел то, что он делает ошибку. Коронного удара у меня нет, планирую работать и прессинговать, пользоваться своей массой, которую хейтеры записали мне в минус. Я считаю, что это, наоборот, мое преимущество. Мне будет тяжело, но главное — дышать. Буду дышать — буду видеть, буду видеть — буду защищаться, буду защищаться — буду стараться и попасть тоже», — сказал пауэрлифтер.
«Если говорить современным российским пацанским жаргонным языком, то наш бой “фриковый”. Если же говорить советским языком, то это поединок двух здоровых, крепких и мотивированных мужчин, — подчеркнул спортсмен. — Считаю, что между нами здоровый
На церемонии взвешивании Кокляев оказался тяжелее соперника на 20,5 кг (134 против 113,5).
Один из организаторов предстоящего боя президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев предостерег Емельяненко от самоуверенности. «Мне кажется, что Саша к этому бою относится легкомысленно. Этого не скажешь о Мише, в которого я верю все больше и больше. Теперь я считаю, что у Кокляева
Российский боец ММА Владимир Минеев не верит в Кокляева. «Шансов (у Кокляева) нет. Это хороший парень, можно болеть за него. Но опыт и практика… Куда с Сашей Емельяненко драться? Это серьезный парень, который все знает. Я считаю, что Кокляев сразу такой серьезный уровень не потянет», — отметил Минеев.
Бой будет транслироваться в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.
На счету 38-летнего Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья. Свой последний поединок боец провел в августе прошлого года, также он провел один поединок по правилам бокса. 40-летний Кокляев — неоднократный победитель чемпионата России по тяжелой атлетике, но больше он известен как strongman (силовой экстрим).