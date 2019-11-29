Непобежденный казахстанец с тремя поясами получил в соперники нокаутера боксера с 25 нокаутами

26-летний Жанабаев вернется на ринг 21 декабря в Красноярске (Россия). Соперником казахстанца станет 38-летний венесуэлец Эрнесто Эспана (30−2−1, 25 КО). Поединок будет рассчитан на десять раундов. В этом бою Жанабаев будет защищать титул WBA Inter-Continental WBO Oriental и IBF Pan Pacific в полусреднем весе.

Эспана большую часть карьеры провел на родине. По разу он дрался в Испании, Канаде и Китае.

Отметим, что главным событием вечера станет поединок экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF россиянина Дениса Лебедева (32−2, 23 КО) с южноафриканцем Табисо Мчуну (21−5, 13 КО). В этом же андеркарте выступит суперсредневес Айдос Ербосынулы (12−0, 8 КО), владеющий титулами WBA Inter-Continental и WBO Global и региональным поясом WBC Asia. Его соперник еще не определен.