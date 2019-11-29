Непобежденный казахстанец с тремя поясами получил в соперники нокаутера боксера с 25 нокаутами
Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) узнал соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) узнал соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний Жанабаев вернется на ринг 21 декабря в Красноярске (Россия). Соперником казахстанца станет 38-летний венесуэлец Эрнесто Эспана (30−2−1, 25 КО). Поединок будет рассчитан на десять раундов. В этом бою Жанабаев будет защищать титул WBA
Эспана большую часть карьеры провел на родине. По разу он дрался в Испании, Канаде и Китае.
Отметим, что главным событием вечера станет поединок
Казахстанцы уже начали тренировочный лагерь в Академии бокса AIBA в пригороде Алматы.