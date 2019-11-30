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13:00 (мск), источник: ТАСС

Александр Емельяненко получил 1 млн рублей за победу над Кокляевым в боксерском поединке

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко получил 1 млн рублей за победу над штангистом Михаилом Кокляевым в боксерском поединке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Бой прошел в Москве в ночь на субботу и завершился победой Емельяненко в первом раунде нокаутом. Кокляев получил 500 тыс. рублей. Представитель Федерации бокса России вручил сертификаты спортсменам на ринге после поединка.

38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. В 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование Емельяненко не проигрывает в ММА — пять побед и одна ничья.

40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу.

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