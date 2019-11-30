Александр Емельяненко получил 1 млн рублей за победу над Кокляевым в боксерском поединке

Бой прошел в Москве в ночь на субботу и завершился победой Емельяненко в первом раунде нокаутом. Кокляев получил 500 тыс. рублей. Представитель Федерации бокса России вручил сертификаты спортсменам на ринге после поединка.

38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. В 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование Емельяненко не проигрывает в ММА — пять побед и одна ничья.