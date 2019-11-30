«Пролетая над гнездом кукушки». Огненный диалог Емельяненко и Кокляева

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Емельяненко:

— Спасибо всем, кто пришел и посмотрел. Как и говорил ранее, я готов с большим количеством таких желающих людей (подраться). Буду разговаривать с организаторами, пусть приводят мне по пять-шесть за вечер. Извините, что вышло так быстро. Так получилось, я оттягивал, как мог.

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Кокляев:

— Знаете, все равно сегодня знаменательный день, было великолепно. Я по совету Александра начинаю и бороться, потому что слышал на пресс-конференции, что он даст мне реванш в ММА. Правильно, Сань? Скажу словами героя кинофильма «Пролетая над гнездом кукушки», который в палате попытался руками оторвать раковину от пола. У него это не получилось, но он сказал: «Зато я-то попробовал!» Вот и я попробовал.

Емельяненко:

— Миш, скажи честно, ты сам-то сегодня пролетел над гнездом кукушки?

Кокляев:

— Я пролетел над гнездом кукушки, над уникальным гнездом. Такого больше не будет. Мы собрали большой бой, спасибо организаторам и зрителям.

Поединок Емельяненко и Кокляева прошел на арене «Динамо» в Петровском парке. Это был дебют пауэрлифтера в боксе.

Александр Бокулев