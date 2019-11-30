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09:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Не пожалел. Емельяненко избил Кокляева за один раунд

После боя Александр извинился и потроллил соперника.

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В Москве прошел долгожданный вечер бокса, главным событием которого стал бой Александр Емельяненко — Михаил Кокляев. Боем года его назвали организаторы — телеканал РЕН ТВ, но по ажиотажу, который был создан вокруг события и количеству людей на трибунах «ВТБ Арены» — это действительно был бой года. По правилам бокса в 2019 году в России ничего подобного не проходило. Сам бой ожидания оправдал: случилось то, что казалось неизбежным.

Хотя бы попробовал

Еще за шесть часов до главного боя в окрестностях стадиона «Динамо» легко было встретить людей, которые шли на Емельяненко и Кокляева. Их было видно и слышно сразу. Кто-то кричал: «Мы за дядю Мишу!», кто-то: «Саня его завалит!» Несколько месяцев яркого промоушна сделали свое дело: люди реально говорили об этом бое на каждом углу, в том числе и те, кто обычно единоборства не смотрит. Трибуны были полны практически с самого начала шоу, что довольно необычно для подобных турниров. Главный бой начался в районе часа ночи, это не оттолкнуло публику.

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Зрители громче встретили Емельяненко, но как только бой начался с трибун понеслось «Миша — Миша!» И Кокляев пошел вперед. Первая минута раунда явно осталась за стронгменом, он полез на соперника как танк, пытался реализовать единственный шанс на победу — попасть точно в голову в первом раунде. Кокляев очень старался, даже у канатов соперника зажал. Не получилось попасть только потому, что у Александра слишком много опыта, он не стоял на месте, уходил, плюс защищался руками. Все удары прилетели либо в блок, либо прошли мимо.

Извините, что так быстро

Начиная со второй минуты, Емельяненко стал забирать бой. Для этого ему достаточно было просто начать бить. Как только он начал наносить удары, сразу стал попадать. Защиту все-таки за несколько месяцев не натренируешь. Одно попадание в челюсть, и Кокляев зашатался, причем очень явно.

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Александр это увидел и благородно решил не добивать. Картина с точностью повторилась на последней минуте раунда. Снова Емельяненко попал, снова Михаил был потрясен, и опять боец решил не форсировать ситуацию и не ронять стронгмена. Но за 15 секунд до конца раунда Александр все же решил больше не тянуть. Снова точно попал по челюсти, потом добавил еще один левый боковой в подбородок, и 134-килограммовый соперник отправился на канвас.

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Это был довольно тяжелый нокдаун. Кокляев успел подняться на счет 10, но выглядел абсолютно потерянным. Судья остановил бой, споров не было.

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Он сохранил здоровье стронгмену, это намного важнее, чем потешить публику лишнюю минуту-две. Кокляев смотрелся вполне достойно для дебютанта. И совершенно точно достоит слов уважения за этот поединок. Как и его организаторы — канал РЕН ТВ, который довели до такого достойного финала простую перепалку в соцсетях.

— Извините, что так быстро. Может, в следующий раз будет пять таких граждан за один вечер — сказал Емельяненко после боя.

— Я буду начинать бороться, чтобы провести с тобой реванш в ММА. И знаете, я проиграл, но я хотя бы попробовал, — ответил на это Кокляев.

История закончилась на позитивной ноте, все живы и здоровы. Может быть, мы увидим продолжение.

Михаил Потапов


Бой Кокляев — Емельяненко — трэш, но полезный для спорта в России
Спорт-Экспресс
ren.tv
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