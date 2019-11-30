Экс-боксера «Астана Арланс» сравнили с Уайлдером и назвали угрозой для Поветкина

«Впервые я встретил Филипа еще в тренировочном лагере Виталия Кличко в Австрии. Он впечатлил меня еще тогда. У него хорошая правая, он быстр и силен, и вы сами видите его стремление стать чемпионом мира. Я прям это чувствую в нем. Его стиль и способности схожи с таковыми у Виталия Кличко. Деонтей, конечно, тот еще убийца, но у Филипа уже в наличии правая, а еще через годик, поднабрав мышц и мощи, он сможет бить так же сильно, как Уайлдер. Уверен, что с хорошей ментальной и физической подготовкой Филип сможет нокаутировать (Джаррелла) Миллера или Поветкина», — цитирует Жоанна vringe.com.