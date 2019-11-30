Елеусинов провел спарринг с олимпийским чемпионом с титулами в трех весах

«Провел хороший спарринг с Гамбоа», — написал Елеусинов на своей странице в Instagram, опубликовав совместный снимок с олимпийским чемпионом 2004 года. Также Гамбоа в свое время владел титулами WBA и IBF в полулегком весе, WBA во втором полулегком и поясом «временного» чемпиона WBA в легком.
Свой следующий бой 28-летний Елеусинов проведет 20 декабря на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Соперником казахстанца будет 28-летний американец Алан Санчес (20−4−1, 10 КО), в прошлом владевший титулом чемпиона WBC Continental Americas.
Главным событием шоу станет бой двух бывших чемпионов мира — американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (51−3−1, 33 КО), который пройдет во втором среднем весе.
Что касается Гамбоа, то он 28 декабря на State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия) сразится за вакантный титул чемпиона WBA в легком весе с американцем Джервонтой Дэвисом (22−0, 21 КО).