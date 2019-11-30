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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Елеусинов провел спарринг с олимпийским чемпионом с титулами в трех весах

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (8−0, 4 КО) провел спарринг с бывшим чемпионом в трех весовых категориях кубинцем Юриоркисом Гамбоа (32−2, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

«Провел хороший спарринг с Гамбоа», — написал Елеусинов на своей странице в Instagram, опубликовав совместный снимок с олимпийским чемпионом 2004 года. Также Гамбоа в свое время владел титулами WBA и IBF в полулегком весе, WBA во втором полулегком и поясом «временного» чемпиона WBA в легком.

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Свой следующий бой 28-летний Елеусинов проведет 20 декабря на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Соперником казахстанца будет 28-летний американец Алан Санчес (20−4−1, 10 КО), в прошлом владевший титулом чемпиона WBC Continental Americas.

Главным событием шоу станет бой двух бывших чемпионов мира — американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (51−3−1, 33 КО), который пройдет во втором среднем весе.

Что касается Гамбоа, то он 28 декабря на State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия) сразится за вакантный титул чемпиона WBA в легком весе с американцем Джервонтой Дэвисом (22−0, 21 КО).

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