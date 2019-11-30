Альварес пригрозил DAZN и высказался о трилогии с Головкиным

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В ноябре этого года «Канело» покорил четвертый дивизион — нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у того титула WBO в полутяжелом весе. Однако их поединку предшествовал неприятный для фанатов инцидент.

Болельщикам пришлось ждать начала поединке более часа из-за того, что в этот же день проходил турнир UFC, на котором дрались Нэйт Диас против Хорхе Масвидаля. В результате руководители DAZN пошли навстречу UFC, отложив начало боя Альварес — Ковалев, чтобы избежать одновременного показа двух поединков на разных платформах.

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«Я не позволю DAZN делать такое, по крайней мере, с моими боями. Я с ними поговорю», — сказал «Канело» в интервью ESPN Deportes.

Также Альварес в очередной раз заявил, что не желает проводить третий бой с чемпионом IBFи IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я не хочу с ним драться. Для меня он больше не представляет никакого интереса. У меня есть и другие цели. Я уже дал ему 24 раунда, и на этом все», — заключил он.