Альварес пригрозил DAZN и высказался о трилогии с Головкиным

В ноябре этого года «Канело» покорил четвертый дивизион — нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у того титула WBO в полутяжелом весе. Однако их поединку предшествовал неприятный для фанатов инцидент.
Болельщикам пришлось ждать начала поединке более часа из-за того, что в этот же день проходил турнир UFC, на котором дрались Нэйт Диас против Хорхе Масвидаля. В результате руководители DAZN пошли навстречу UFC, отложив начало боя Альварес — Ковалев, чтобы избежать одновременного показа двух поединков на разных платформах.
«Я не позволю DAZN делать такое, по крайней мере, с моими боями. Я с ними поговорю», — сказал «Канело» в интервью ESPN Deportes.
Также Альварес в очередной раз заявил, что не желает проводить третий бой с чемпионом IBFи IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.
«Я не хочу с ним драться. Для меня он больше не представляет никакого интереса. У меня есть и другие цели. Я уже дал ему 24 раунда, и на этом все», — заключил он.
Напомним, Альварес дважды дрался с Головкиным: первый бой в сентябре 2017 года свел вничью, а годом позже одержал минимальную победу. Ожидалось, что в сентябре боксеры проведут третий поединок, но мексиканец отказался.