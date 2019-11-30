Кокляев нашел у Емельяненко «синдром рецидивиста» после поражения нокаутом
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал свой поединок против бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Его слова приводит Sport24.
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал свой поединок против бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Его слова приводит Sport24.
Кокляев заявил, что во время боя Емельяненко поступил
Поединок по правилам бокса состоялся в ночь на субботу, 30 ноября, в Москве. 38-летний Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.
После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA.