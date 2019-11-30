Кокляев нашел у Емельяненко «синдром рецидивиста» после поражения нокаутом

Кокляев заявил, что во время боя Емельяненко поступил по-джентльменски и не стал добивать соперника. «Емельяненко оказался человечнее, чем про него думают. Люди воспринимают его как отрицательного героя. А он одинокий герой. У него синдром рецидивиста. А тут он показал, что не является плохим человеком. Он играет роль плохиша», — отметил Кокляев.