Шлеменко: Между Емельяненко и Кокляевым была мужская разборка

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Боксерский поединок, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко через 2 минуты 47 секунд после его начала.

«Такой бой популяризирует спорт. Если честно, хайп был, но если его сравнивать с американским трэш-током, то здесь все было уместно — не было больших оскорблений. Была мужская разборка. Единственный минус в том, что исход этой разборки для всех был предсказуем. Все надежды Михаила разбились, когда он вышел в ринг. Была надежда удивить, но не получилось. Этот бой — популяризация спорта. Ведь и из американского футбола люди приходят в ММА и выступают. Это делается для того, чтобы привлечь новую аудиторию в спорт», — сказал Шлеменко по телефону.