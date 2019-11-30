Шлеменко: Между Емельяненко и Кокляевым была мужская разборка

Боксерский поединок, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко через 2 минуты 47 секунд после его начала.
«Такой бой популяризирует спорт. Если честно, хайп был, но если его сравнивать с американским трэш-током, то здесь все было уместно — не было больших оскорблений. Была мужская разборка. Единственный минус в том, что исход этой разборки для всех был предсказуем. Все надежды Михаила разбились, когда он вышел в ринг. Была надежда удивить, но не получилось. Этот бой — популяризация спорта. Ведь и из американского футбола люди приходят в ММА и выступают. Это делается для того, чтобы привлечь новую аудиторию в спорт», — сказал Шлеменко по телефону.
«Такие бои нужны для того, чтобы у нас собирались полные залы, забивались арены. У нас в стране много ледовых арен, а хоккей все равно не может полностью удовлетворить запросы населения. Поэтому очень хорошо, если будут такие бои. Мне бы хотелось, чтобы в будущем в таких боях у одного из соперников было побольше опыта. Ведь у Михаила было уж слишком мало опыта в боксе. Слишком легко было Александру, несправедливо немного все получилось», — добавил он.