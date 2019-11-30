Чемпион ОИ-2008 по боксу Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко

Поединок по правилам бокса между Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко через 2 минуты 47 секунд после его начала. Этот бой был санкционирован Федерацией бокса России и рассчитан на четыре раунда по три минуты. После этого поединка Емельяненко заявил, что готов выйти на ринг со всеми желающими.

«Я от души поздравляю Александра с победой в бою по правилам бокса. При этом я слышал, что он бросил вызов всем, кто хочет помериться с ним силой. Александр, я принимаю этот вызов и готов сразиться с тобой. В поединке с Кокляевым мы не увидели бокса, и я не хочу, чтобы наш бокс потерял свою красоту. Александр, принимай вызов и готовься», — сказал Чахкиев во время видеообращения на своей странице в Instagram.