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17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион ОИ-2008 по боксу Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Василий Конов-мл. Олимпийский чемпион 2008 года по боксу Рахим Чахкиев бросил вызов бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко.

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Поединок по правилам бокса между Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко через 2 минуты 47 секунд после его начала. Этот бой был санкционирован Федерацией бокса России и рассчитан на четыре раунда по три минуты. После этого поединка Емельяненко заявил, что готов выйти на ринг со всеми желающими.

«Я от души поздравляю Александра с победой в бою по правилам бокса. При этом я слышал, что он бросил вызов всем, кто хочет помериться с ним силой. Александр, я принимаю этот вызов и готов сразиться с тобой. В поединке с Кокляевым мы не увидели бокса, и я не хочу, чтобы наш бокс потерял свою красоту. Александр, принимай вызов и готовься», — сказал Чахкиев во время видеообращения на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

На профессиональном ринге 36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения. Свой последний поединок боксер провел в декабре 2016 года, после чего завершил карьеру.

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