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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация бокса России готова организовать бой Чахкиев — Емельяненко

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Василий Конов-мл. Федерация бокса России готова организовать бой между олимпийским чемпионом 2008 года по боксу Рахимом Чахкиевым и бойцом ММА Александром Емельяненко, заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

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В ночь на субботу в Москве Емельяненко в первом раунде нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса. Этот бой был санкционирован Федерацией бокса России и был рассчитан на четыре раунда по три минуты. После этого поединка Емельененко заявил, что готов выйти на ринг со всеми желающими. В субботу на это заявление отреагировал Чахкиев, вызвав бойца ММА на поединок.

«Если они между собой договорятся, то мы согласны организовать им поединок по правилам бокса. Вот это будет интересно. Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, популяризации бокса. Очень хорошо, что из других видов спорта пробуют себя в боксе. Это показывает, что бокс — лучший вид спорта», — сказал Кремлев, слова которого были предоставлены РИА Новости пресс-службой Федерации бокса России.

На профессиональном ринге 36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения. Свой последний поединок боксер провел в декабре 2016 года, после чего завершил карьеру.

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