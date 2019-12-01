Россиянин Беспутин завоевал титул чемпиона мира WBA, победив соотечественника Бутаева

Источник: AFP 2019

28-летний Беспутин впервые боксировал за титул чемпиона мира. На его счету теперь 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

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Беспутин на любительском ринге становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank («Топ рэнк»), а его менеджером стал Эгис Климас. Все поединки он провел в США.

25-летний Бутаев также впервые боксировал за пояс чемпиона мира, он потерпел первое поражение в карьере при 12 победах (9 нокаутом). На любительском ринге Бутаев становился чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионата страны и победителем Универсиады, отобрался для участия в Олимпийских играх 2016 года, но в Рио-де-Жанейро не выступил, ранее перейдя в профессионалы. В 2016 году боксер подписал контракт с американской промоутерской компанией Fight Promotions («Файт промоушнз»), а его менеджером стал Вадим Корнилов.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Беспутина, Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 79,38 кг).