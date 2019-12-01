Абсолютная чемпионка мира защитила свои титулы под руководством экс-тренера Головкина

Источник: AFP 2019

Как и в подавляющем большинстве поединков, Сесилия ощутимо превосходила соперницу в классе и за счет работы ног без труда уходила от ее прямолинейных и однообразных выпадов, при этом регулярно набирая очки в атаке.

Почти год вне ринга не сказался на Брекхус в худшую сторону. Во всяком случае, не с этой оппоненткой.

99−91, 98−92, 98−92 — единогласный вердикт судей в пользу Брекхус, которую в обозримом будущем, по-видимому, ждет женский мегафайт с ирландкой Кэти Тейлор.

Отметим, что с этого года Брекхус тренируется под руководством бывшего тренера Геннадия Головкина Абеля Санчеса, тогда как ранее ее наставником был Джонатан Бэнкс. При этом Головкин ушел от Санчеса к Бэнксу после поражения от Сауля «Канело» Альвареса.