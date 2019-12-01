Небитый боксер из Мексики с досрочной победы дебютировал в новом весе

Андердог под руководством «Бадди» Макгирта ярко начал поединок, а во втором раунде и вовсе уронил экс-чемпиона на канвас левым апперкотом. Вальдес продолжил бой, но выглядел растерянным.
В третьем раунде мексиканец поймал американца левым контрхуком в челюсть. Лопес выдержал. Вальдес в отличие от соперника вкладывался в каждый удар. Лопес пытался комбинировать, не застаиваться на месте. В концовке пятой трехминутки андердог даже зажал фаворита у канатов. Лопес почувствовал уверенность, принялся работать на публику. В шестом раунде и вовсе ярко контратаковал.
В седьмом раунде Лопес пятился и пропустил мощную двоечку от Вальдеса. Андердог побывал на канвасе. Бой продолжился, мексиканец ринулся на добивание, но выглядело все это не очень эффективно. Тем не менее после двух кряду точных хуков вмешался рефери и, пожалуй, преждевременно остановил бой.