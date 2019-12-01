Небитый боксер из Мексики с досрочной победы дебютировал в новом весе

Андердог под руководством «Бадди» Макгирта ярко начал поединок, а во втором раунде и вовсе уронил экс-чемпиона на канвас левым апперкотом. Вальдес продолжил бой, но выглядел растерянным.

В третьем раунде мексиканец поймал американца левым контрхуком в челюсть. Лопес выдержал. Вальдес в отличие от соперника вкладывался в каждый удар. Лопес пытался комбинировать, не застаиваться на месте. В концовке пятой трехминутки андердог даже зажал фаворита у канатов. Лопес почувствовал уверенность, принялся работать на публику. В шестом раунде и вовсе ярко контратаковал.