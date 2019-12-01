Чемпион мира по боксу Беспутин планирует объединить титулы

Источник: AFP 2019

Беспутин в субботу победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA.

«Мы ждем назначения обязательной защиты, а потом планируем проводить объединительные бои», — сказал собеседник агентства.

28-летний Беспутин впервые боксировал за титул чемпиона мира. На его счету теперь 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.