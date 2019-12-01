Легенда бокса Рой Джонс оценил значение боя Емельяненко-Кокляев

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При этом американец с российским паспортом усомнился в том, что в подобных сражениях стоит участвовать пауэрлифтерам без боевого опыта.

«Это уже стало серьезной историей (когда дерутся ребята из разных видов спорта. — Ред.). Посмотрим, как будет дальше, но хочется все-таки видеть бойцов, дерущихся с другими бойцами. А пауэрлифтер — это не боец, это пауэрлифтер. Еще и первый бой проводил. Это немного не то», — сказал боксер в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

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Бой между Емельяненко и Кокляевым состоялся в ночь на субботу, 30 ноября, в Москве. Поединок закончился победой Емельяненко-младшего нокаутом в первом раунде.