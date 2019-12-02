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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

Амир Хан спрогнозировал нокаут в бою Джошуа — Руис

Британец Амир Хан, соотечественник экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22−1, 21 КО), поставил на его досрочную победу в реванше с обладателем поясов IBF, WBO, WBA Энди Руисом (33−1, 22 КО), сообщает vRINGe.com.

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Источник: AP 2019

«Я отлично знаю, как это, когда ты накачанный и тебе хочется стоять и рубиться, но не считаю, что это его стиль. Его стиль — быть умным в ринге. Думаю, Олимпиаду, титулы и победу над Кличко он заполучил, действуя умно и за счет бокса. А то, что он сейчас подсушился, явно значит, что парень будет больше налегать на бокс», — анализирует Хан.

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Амир считает, что, используя джеб и удерживая Руиса на дистанции, Энтони потихоньку доведет дело до победы нокаутом.

«Думаю, он его нокаутирует. Где-то между пятым и седьмым раундами, если будет придерживаться плана на бой. Уверен, именно на это и расчет», — сказал Амир.

Реванш Руис — Джошуа пройдет 7 декабря в городе Эд-Диръия.

В первом поединке 1 июня в Нью-Йорке Руис сенсационно победил нокаутом и нанес британцу первое поражение в карьере.

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