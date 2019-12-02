Амир Хан спрогнозировал нокаут в бою Джошуа — Руис

«Я отлично знаю, как это, когда ты накачанный и тебе хочется стоять и рубиться, но не считаю, что это его стиль. Его стиль — быть умным в ринге. Думаю, Олимпиаду, титулы и победу над Кличко он заполучил, действуя умно и за счет бокса. А то, что он сейчас подсушился, явно значит, что парень будет больше налегать на бокс», — анализирует Хан.