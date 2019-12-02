Амир Хан спрогнозировал нокаут в бою Джошуа — Руис
Британец Амир Хан, соотечественник
Британец Амир Хан, соотечественник
«Я отлично знаю, как это, когда ты накачанный и тебе хочется стоять и рубиться, но не считаю, что это его стиль. Его стиль — быть умным в ринге. Думаю, Олимпиаду, титулы и победу над Кличко он заполучил, действуя умно и за счет бокса. А то, что он сейчас подсушился, явно значит, что парень будет больше налегать на бокс», — анализирует Хан.
Амир считает, что, используя джеб и удерживая Руиса на дистанции, Энтони потихоньку доведет дело до победы нокаутом.
«Думаю, он его нокаутирует.
Реванш Руис — Джошуа пройдет 7 декабря в городе
В первом поединке 1 июня в