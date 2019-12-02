Усик отказался боксировать против победителя боя Джошуа — Руис

«Я вообще не думаю об их бое. Хочу посмотреть поединок, он состоится уже через неделю. После поединка о чем-то можно говорить. Сейчас пока нет. Хотел бы я сразу боксировать с победителем? Нет. Пускай они побоксируют, что там дальше будет решаться. Я бы с удовольствием отбоксировал с Чисорой или еще с кем-то. Нам некуда спешить», — цитирует Усика Xsport.ua.