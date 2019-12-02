Усик отказался боксировать против победителя боя Джошуа — Руис
Обязательный претендент на пояс WBO украинец Александр Усик (17−0, 13 КО) заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем
Обязательный претендент на пояс WBO украинец Александр Усик (17−0, 13 КО) заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем
«Я вообще не думаю об их бое. Хочу посмотреть поединок, он состоится уже через неделю. После поединка о
Напомним, мексиканец и британец проведут реванш 7 декабря в городе
В первом поединке 1 июня в