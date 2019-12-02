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09:14 (мск), источник: Vesti.kz

Усик отказался боксировать против победителя боя Джошуа — Руис

Обязательный претендент на пояс WBO украинец Александр Усик (17−0, 13 КО) заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем боя-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа.

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Источник: РИА "Новости"

«Я вообще не думаю об их бое. Хочу посмотреть поединок, он состоится уже через неделю. После поединка о чем-то можно говорить. Сейчас пока нет. Хотел бы я сразу боксировать с победителем? Нет. Пускай они побоксируют, что там дальше будет решаться. Я бы с удовольствием отбоксировал с Чисорой или еще с кем-то. Нам некуда спешить», — цитирует Усика Xsport.ua.

Напомним, мексиканец и британец проведут реванш 7 декабря в городе Эд-Диръия.

В первом поединке 1 июня в Нью-Йорке Руис сенсационно победил нокаутом и нанес британцу первое поражение в карьере.

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