Головкин вошел в список из четырех возможных следующих соперников «Канело»
Тренер Эдди Рейносо назвал имена возможных следующих соперников своего звездного подопечного мексиканца Сауля Альвареса, сообщает vRINGe.com.
Тренер Эдди Рейносо назвал имена возможных следующих соперников своего звездного подопечного мексиканца Сауля Альвареса, сообщает vRINGe.com.
По его словам, следующий бой тот проведет в рамках среднего или второго среднего веса.
«Мы планируем вернуться, продолжить карьеру в лимите веса от 160 до 168 фунтов. Там у нас множество вариантов. Это трилогия с Геннадием Головкиным, бой с Каллумом Смитом, Джоном Райдером или Билли Джо Сондерсом. Следующий бой будет традиционно в мае. Это дата Альвареса».
В ноябре Альварес дебютировал в полутяжах, нокаутировав чемпиона из России Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрав титул по версии WBO. По словам Рейносо, Альварес без проблем справится с возвращением в предыдущий весовой лимит.
«У “Канело” куча времени, чтобы вернуться в лимит. Не вижу никаких проблем. Но сперва нам предстоит встреча с боссами DAZN. Посмотрим, какие у них планы. Мы собираемся официально объявить о поединке уже в новом году после праздников — 15 января».