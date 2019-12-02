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12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин вошел в список из четырех возможных следующих соперников «Канело»

Тренер Эдди Рейносо назвал имена возможных следующих соперников своего звездного подопечного мексиканца Сауля Альвареса, сообщает vRINGe.com.

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По его словам, следующий бой тот проведет в рамках среднего или второго среднего веса.

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«Мы планируем вернуться, продолжить карьеру в лимите веса от 160 до 168 фунтов. Там у нас множество вариантов. Это трилогия с Геннадием Головкиным, бой с Каллумом Смитом, Джоном Райдером или Билли Джо Сондерсом. Следующий бой будет традиционно в мае. Это дата Альвареса».

В ноябре Альварес дебютировал в полутяжах, нокаутировав чемпиона из России Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрав титул по версии WBO. По словам Рейносо, Альварес без проблем справится с возвращением в предыдущий весовой лимит.

«У “Канело” куча времени, чтобы вернуться в лимит. Не вижу никаких проблем. Но сперва нам предстоит встреча с боссами DAZN. Посмотрим, какие у них планы. Мы собираемся официально объявить о поединке уже в новом году после праздников — 15 января».

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