Головкин вошел в список из четырех возможных следующих соперников «Канело»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

По его словам, следующий бой тот проведет в рамках среднего или второго среднего веса.

Читайте также Альварес пригрозил DAZN и высказался о трилогии с Головкиным

«Мы планируем вернуться, продолжить карьеру в лимите веса от 160 до 168 фунтов. Там у нас множество вариантов. Это трилогия с Геннадием Головкиным, бой с Каллумом Смитом, Джоном Райдером или Билли Джо Сондерсом. Следующий бой будет традиционно в мае. Это дата Альвареса».

В ноябре Альварес дебютировал в полутяжах, нокаутировав чемпиона из России Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрав титул по версии WBO. По словам Рейносо, Альварес без проблем справится с возвращением в предыдущий весовой лимит.