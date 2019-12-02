Бой Емельяненко и Кокляева стал главным боксерским событием года на ТВ

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В ночь на субботу боец смешанных единоборств Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Кокляева в первом раунде. Их поединок по правилам бокса возглавил турнир, который прошел на московской арене «Динамо» в Петровском парке.

Сообщается, что прямая трансляция турнира собрала долю в 21,0% среди зрителей 25−54 лет в Москве. Доля среди мужчин в этом возрасте составила 31,2%. За поединком Емельяненко и Кокляева в прямом эфире наблюдала почти половина российских мужчин: средняя доля телесмотрения составила 47,8% с рейтингом 7,2.

Эфирные показатели турнира в России более чем в два раза превысили результаты боя россиянина Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Кроме того, прямая трансляция поединка Емельяненко и Кокляева среди мужчин 25−54 лет оказалась популярнее, чем титульный бой UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Пуарье (39,2%).