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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бой Емельяненко и Кокляева стал главным боксерским событием года на ТВ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Прямая трансляция турнира с участием Александра Емельяненко и Михаила Кокляева стала самым популярным боксерским событием 2019 года на телевидении, сообщается в релизе телеканала РЕН ТВ, выступавшего организатором мероприятия.

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В ночь на субботу боец смешанных единоборств Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Кокляева в первом раунде. Их поединок по правилам бокса возглавил турнир, который прошел на московской арене «Динамо» в Петровском парке.

Сообщается, что прямая трансляция турнира собрала долю в 21,0% среди зрителей 25−54 лет в Москве. Доля среди мужчин в этом возрасте составила 31,2%. За поединком Емельяненко и Кокляева в прямом эфире наблюдала почти половина российских мужчин: средняя доля телесмотрения составила 47,8% с рейтингом 7,2.

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Эфирные показатели турнира в России более чем в два раза превысили результаты боя россиянина Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Кроме того, прямая трансляция поединка Емельяненко и Кокляева среди мужчин 25−54 лет оказалась популярнее, чем титульный бой UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Пуарье (39,2%).

В релизе отмечается, что минувший турнир продемонстрировал лучшие показатели эфирного события за всю историю РЕН ТВ. На официальном сайте телеканала трансляция набрала два миллиона просмотров.

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