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12:09 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Энтони Джошуа снова потрясли на спарринге

Британец Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) был потрясен на одном из спаррингов во время подготовки к матчу-реваншу против чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энди Руиса (33−1, 22 КО). Об этом сообщает World Boxing News.

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Кто именно потряс Джошуа, издание не уточняет.

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Однако известно, что британец спарринговал со следующими боксерами:

— Эндрю Табити (17−1, 13 КО),
— Дерек Чисора (32−9, 23 КО),
— Том Литтл (10−7, 3 КО),
— Албон Первизай (12−1, 9 КО),
— Тимоти Мотен (5−0, 2 КО).

Ранее, еще до поражения Джошуа в июне, ходили слухи, что его на спарринге уронил американский крепыш Джоуи Давейко. Тогда никто ничего официально не подтверждал.

Реванш Джошуа — Руис состоится 7 декабря в пригороде столицы Эр-Рияда (Саудовская Аравия) на 15-тысячной Diriyah Arena.

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