СМИ: Энтони Джошуа снова потрясли на спарринге
Британец Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) был потрясен на одном из спаррингов во время подготовки к
Британец Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) был потрясен на одном из спаррингов во время подготовки к
Кто именно потряс Джошуа, издание не уточняет.
Однако известно, что британец спарринговал со следующими боксерами:
— Эндрю Табити (17−1, 13 КО),
— Дерек Чисора (32−9, 23 КО),
— Том Литтл (10−7, 3 КО),
— Албон Первизай (12−1, 9 КО),
— Тимоти Мотен (5−0, 2 КО).
Ранее, еще до поражения Джошуа в июне, ходили слухи, что его на спарринге уронил американский крепыш Джоуи Давейко. Тогда никто ничего официально не подтверждал.
Реванш Джошуа — Руис состоится 7 декабря в пригороде столицы