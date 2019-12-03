СМИ: Энтони Джошуа снова потрясли на спарринге

Британец Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) был потрясен на одном из спаррингов во время подготовки к матчу-реваншу против чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энди Руиса (33−1, 22 КО). Об этом сообщает World Boxing News.