Казахстанец с девятью подряд победами нокаутом вылетел из рейтинга WBA
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9−0, 9 КО) покинул рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBА), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9−0, 9 КО) покинул рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBА), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В обновленном табеле казахстанец, ранее занимавший 14-ю позицию, в ТОП-15 рейтинга.
Первую строчку занимает американец Тревор Брайан, владеющий поясом «временного» чемпиона WBA.
Добавим, что свой последний бой Дычко провел в июле, когда нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО).
Еще один представитель Казахстана Нурсултан Жанабаев, владеющий титулами WBA
А вот его соотечественник Айдос Ербосынулы (12−0, 8 КО), чемпион по версиям WBA