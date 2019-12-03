Казахстанец с девятью подряд победами нокаутом вылетел из рейтинга WBA

Источник: AP 2019

В обновленном табеле казахстанец, ранее занимавший 14-ю позицию, в ТОП-15 рейтинга.

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Первую строчку занимает американец Тревор Брайан, владеющий поясом «временного» чемпиона WBA.

Добавим, что свой последний бой Дычко провел в июле, когда нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО).

Еще один представитель Казахстана Нурсултан Жанабаев, владеющий титулами WBA Inter-Continental, IBF Pan Pacific и WBO Oriental в полусреднем весе, улучшил свое положение на одну строчку и стал шестым в своем дивизионе.