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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Чахкиев обвинил А. Емельяненко в трусости

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев обвинил в трусости бойца MMA Александра Емельяненко.

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Напомним, Емельяненко нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в боксёрском поединке. Чахкиев вызвал бойца на поединок по правилам бокса, тот в ответ предложил провести бой по правилам ММА, однако Рахим отказался.

«Саша устроил бой по правилам бокса с человеком, который далёк не только от бокса, но и от единоборств в частности. Устроили настоящий цирк в ринге, боксом назвать это язык не поворачивается. Это разве не трусость! Храбростью тут и не пахнет. А теперь, когда человек, который имеет звание в боксе, отвечает на его вызов, он начинает менять условия и резко переобувается, вызывая меня в клетку», — написал Чахкиев в комментариях к предыдущему посту с вызовом Емельяненко в своём «инстаграме».

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