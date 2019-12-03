«Драка будет грандиозной». Канадский эксперт высказался о бое «молодежного» чемпиона WBC из Казахстана в андеркарте Лемье

В следующем бою Ахмедов, владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC, встретится с аргентинцем Хосе Антонио Вильялобосом (12−5−2, 7 КО). Поединок пройдет 7 декабря в рамках вечера бокса в канадском Монреале, в главном событии которого экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО) дебютирует во втором среднем дивизионе против украинца Максима Бурсака (35−5−2, 16 КО).

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«Ахмедов — многообещающий и очень талантливый боксер. Ему нужно учиться и развивать свои лучшие стороны. Он очень перспективный. Подписание этого казахстанца было удачным ходом для промоутерской компании. Он завоевал сердца канадцев. Ему предстоит бой с непростым противником, который достаточно сильно бьет. Также оппонент имеет хорошую защиту и много двигается. Это создаст большие сложности для Садриддина. Я уверен, что эта драка будет грандиозной», — отметил Смит.

Напомним, что в последнем бою Ахмедов 25 октября досрочно победил мексиканца Джонни Наваррете (33−15−2, 15 KO). Предстоящий поединок станет для 21-летнего казахстанца пятым в 2019 году и 11-м в профи, где он дебютировал в апреле 2018-го.