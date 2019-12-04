Поветкин рискует всем. Поражение от Хантера закончит карьеру Русского Витязя

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Российский супертяжеловес 40-летний Александр Поветкин (35−2−0, 24 KO) вернётся на ринг 7 декабря в Саудовской Аравии поединком с 31-летним американцем Майклом Хантером (18−1−0, 12 КО). Для Русского Витязя эта схватка станет определяющей в вопросе карьерных перспектив. В случае успеха Поветкин откроет себе дорогу к чемпионскому бою, при неудаче, вероятно, повесит перчатки на гвоздь.

Возраст Поветкина и травмы

Поветкину 40 лет, и любой последующий поединок для него — это самая настоящая проверка на прочность. Многолетняя спортивная карьера по определению не добавляет сил, а если прибавить к ней багаж травм, который имеется за плечами любого атлета, то эта смесь становится гремучей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5VZdBOF1Ly/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5VZdBOF1Ly/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5VZdBOF1Ly/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ESPN KnockOut (@espnknockout)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-26T15:52:11+00:00">26 Ноя 2019 в 7:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Свой первый чемпионский титул Поветкин завоевал восемь лет назад. Бой против Руслана Чагаева, на кону которого стоял ремень WBA (с учётом того, что украинец Владимир Кличко объединил титулы четырёх ведущих боксёрских организаций, WBA применила к нему статус суперчемпиона, наградив победителя боя Поветкин — Чагаев званием обычного, регулярного чемпиона), и стал отправной точкой в плотный график бойцовских выступлений Поветкина.

Неоднократно на этой дистанции здоровье Русского Витязя давало сбой. Именно по этой причине, согласно официальным данным, Александр был вынужден отложить бой против Кличко. Проблемы с локтями у россиянина начались гораздо позже, но, как неоднократно высказывался сам боец, боли мучили его на протяжении длительного времени. Следовательно точное количество хирургических операций знают только несколько человек из его ближайшего окружения.

Возраст не щадит никого и ничего, а особенно профессиональных атлетов. Годы всецело отражаются на физическом состоянии спортсмена, на его функциональной готовности в первую очередь. Каким бы высококлассным бойцом ты ни был, необходимо учитывать так называемый фактор усталости металла. Например хорошо знакомый публике Рой Джонс стал одной из жертв вышеупомянутых факторов. Уходить надо вовремя, несомненно. Но уйти, не попробовав штурмовать чемпионскую вершину, это не в характере Саши.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5n7etolb65/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5n7etolb65/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5n7etolb65/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Boxing Social (@boxing.social)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-03T20:37:17+00:00">3 Дек 2019 в 12:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Последняя попытка штурма чемпионского Олимпа

После первого досрочного поражения в бою от Энтони Джошуа в карьере Поветкина образовался почти годичный простой. Это время Александр потратил на операции на локтях обеих рук, и последующему восстановлению. В качестве вариантов возвращения на ринг россиянину предлагали несколько кандидатур (среди которых были Диллиан Уайт, Александр Усик и Джо Джойс), большая часть из которых была отвергнута волею обстоятельств. К слову, бой Поветкина в Саудовской Аравии должен был пройти ещё в июле, но в итоге был выбран перспективный вариант с кузеном Тайсона Фьюри Хьюи.

Суть его заключалась в том, что в случае успеха Поветкин может приблизить свои шансы на встречу с Тайсоном. Кстати, такой вариант также прорабатывался сторонами, но впоследствии организаторы приняли решение пойти по длинному пути. В результате Поветкин в непростом поединке всё же взял верх над Хьюи. Бой показал, насколько Поветкин может противостоять по-настоящему рослым бойцам. При этом уметь переигрывать их и перестраиваться по ходу боя.

Александр и его команда в том поединке сумели подобрать необходимую тактику и провести настройку, согласно которой Поветкин сумел сохранить запас энергии, не расплескав её, как это было в бою с Джошуа. По итогам 12 раундов Александр одержал победу единогласным решением судей и выразил готовность идти дальше.

Хантер. Охотник за головами по прозвищу Баунти

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5niCNUlRJc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5niCNUlRJc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5niCNUlRJc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от BoxingJournals (@b0xingjournals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-03T16:55:01+00:00">3 Дек 2019 в 8:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Майкл Хантер-младший является сыном известного в прошлом бойца Майкла Хантера, который и носил ринговое прозвище Охотник за Головами. Сын, воспитывавшийся в семье профессионального боксёра, по определению с малых лет впитывал в себя все прелести сладкой науки, а впоследствии завил о желании выйти в ринг.

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Несмотря на неоднократные победы в рамках национального турнира «Золотые перчатки», Хантер всего единственный раз отобрался на Олимпийские игры. Преодолев квалификацию перед ОИ в Лондоне, американец, выступающий на тот момент в первом тяжёлом весе, потерпел поражение в первом же бою. Обидчиком Хантера стал россиянин Артур Бетербиев, сумевший одолеть оппонента по дополнительным баллам. Впоследствии Бетербиев проиграл в четвертьфинале будущему победителю Александру Усику, а Хантер принял решение уйти в профи.

Тесные связи в боксёрском мире Хантера старшего открывали перед его сыном двери многих тренировочных лагерей, где Хантер-младший оттачивал своё боксёрское ремесло. Ещё будучи аматором, он регулярно приглашался уже на тот момент именитыми чемпионами на спарринг-сессии, за время которых проходил не только обкатку своих навыков, но и набирался мастерства от более матёрых коллег по цеху. Так, одним из главных клиентов Хантера был Владимир Кличко, на тот момент правящий бал в супертяжёлом весе. В частности, американец принимал участие в подготовке украинца к боям против Эдди Чемберса и Дэвида Хэя.

Поражение от Усика, победа над Кузьминым

Первые шаги в статусе профи для Хантера были классическими: трёхлетняя мешочная диета, за время которой он сколотил себе рекорд из 11 побед, выступая в крузерах, а после вышел на бой против такого же небитого проспекта соотечественника Айзея Томаса (15−0). Победив соперника судейским решением и завоевав титул Североамериканской боксёрской организации WBO (NABO), Хантер заполучил бой против другого горячего проспекта — украинца Александра Усика.

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Умелый менеджер Хантера Эл Хэймон сумел устроить своему подопечному проверку, которая в случае успеха смогла спутать многие карты на пути олимпионика из Украины. Но чуда не случилось. Поединок прошёл всю отведённую на него дистанцию, а победу решением судей праздновал Усик. После этого Хантер не проигрывал, хотя уровень его оппозиции (за исключением разминочного боя с джорнименом Вудсом, который стал для американца своеобразной пробой пера в хэви) рос от боя к бою.

В разное время Хантер побеждал Киладзе, небитого Баколе, Александра Устинова, Фабио Мальдонадо (по-настоящему уверовавшим в себя после близкого боя с Фёдором Емельяненко) и одну из главных надежд тяжёлого веса из России Сергея Кузьмина. Причём бой с последним решал очень многое в отношении карты, вырисовывающейся в нынешнем супертяжёлом весе.

Кто победит?

Самый главный вопрос относительно предстоящего боя это то, насколько к нему будет готов Александр. Как показывает практика, подводка к поединку для российского бойца является основополагающей и становится залогом его побед. Если россиянин продемонстрирует такую же прыть и выучку, как в бою с Фьюри, Хантеру придётся непросто. Несмотря на то что за плечами того и другого солидная любительская школа, в статусе профи опыта в разы больше у россиянина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5nKaPZFxrR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5nKaPZFxrR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5nKaPZFxrR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Edgenote50tv (@_edgenote50tv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-03T13:27:03+00:00">3 Дек 2019 в 5:27 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же уровень оппозиции Поветкина был намного выше. У него есть бесценный опыт кровопролитных чемпионских боёв, за время которых он снискал себе славу отважного воина, идущего до конца. Что касается Хантера, то у него более скромный бэкграунд, при этом остаётся не до конца понятным истинный уровень его умений в периметре ринга. А также насколько тяжёлый и мощный заряд таится в его перчатках. Одно можно сказать точно: этот парень умеет держать удар, что неоднократно демонстрировал.

Открытым остаётся вопрос, как Хантер сможет боксировать на чужой территории. Сомнительный вояж в Монте-Карло (бой с Устиновым) и схватка с «притянутым за уши» Баколе на британской земле — это не показатели. В отличие от того же Поветкина, который исколесил с боями полмира. Опыт против молодости — лейтмотив, который может стать решающим в вопросе о победителе. Сумеет ли возрастной боец противостоять более молодому, находящемуся на пике бойцу?