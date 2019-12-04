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4 декабря, источник: Vesti.kz

«Рад видеть тебя, GGG». Головкин и Роналду объявили о совместном проекте

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) и звезда мирового футбола Криштиану Роналду задействованы в совместном проекте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/gggboxing

Как рассказали спортсмены в своих аккаунтах в Instagram, они проводят съемки в Турине для DAZN.

«Отличный день в Турине с моим другом Криштиану Роналду. Готовим новый проект с DAZN», — написал Головкин. Португальский футболист подарил GGG футболку «Ювентуса». Головкин же, в свою очередь, — боксерские перчатки.

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«Работаю над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом. Рад видеть тебя, GGG», — подписал такое же фото Роналду.

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Отметим, что ранее Головкин признавался, что Роналду является его любимым футболистом.

Напомним, в октябре Головкин завоевал два вакантных пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко. Возвращение казахстанца ожидается в конце зимы или весной, ему уже назначили соперника.

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