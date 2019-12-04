«Рад видеть тебя, GGG». Головкин и Роналду объявили о совместном проекте

Как рассказали спортсмены в своих аккаунтах в Instagram, они проводят съемки в Турине для DAZN.
«Отличный день в Турине с моим другом Криштиану Роналду. Готовим новый проект с DAZN», — написал Головкин. Португальский футболист подарил GGG футболку «Ювентуса». Головкин же, в свою очередь, — боксерские перчатки.
«Работаю над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом. Рад видеть тебя, GGG», — подписал такое же фото Роналду.
Отметим, что ранее Головкин признавался, что Роналду является его любимым футболистом.
Напомним, в октябре Головкин завоевал два вакантных пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко. Возвращение казахстанца ожидается в конце зимы или весной, ему уже назначили соперника.