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5 декабря, источник: Vesti.kz

Головкин обратился к Роналду

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал селфи с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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9
фотографий

«До скорой встречи, друг», — подписал GGG совместное фото с португальским футболистом в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее спортсмены анонсировали совместный проект со cтриминговым сервисом DAZN. Роналду подарил казахстанскому боксеру футболку со своим автографом, а в ответ получил подписанные Головкиным перчатки.

Отметим, что год назад Роналду стал международным послом DAZN. Футболист регулярно дает интервью платформе, а также разбирает свою игру и рассказывает зрителям о жизни в Турине.

Головкин же подписал трехлетний контракт с DAZN на шесть боев. Два из них казахстанец уже отработал. В последнем поединке в октябре GGG победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула.

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