Головкин обратился к Роналду
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал селфи с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал селфи с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«До скорой встречи, друг», — подписал GGG совместное фото с португальским футболистом в твиттере.
Ранее спортсмены анонсировали совместный проект со cтриминговым сервисом DAZN. Роналду подарил казахстанскому боксеру футболку со своим автографом, а в ответ получил подписанные Головкиным перчатки.
Отметим, что год назад Роналду стал международным послом DAZN. Футболист регулярно дает интервью платформе, а также разбирает свою игру и рассказывает зрителям о жизни в Турине.
Головкин же подписал трехлетний контракт с DAZN на шесть боев. Два из них казахстанец уже отработал. В последнем поединке в октябре GGG победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула.