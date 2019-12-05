Головкин обратился к Роналду

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«До скорой встречи, друг», — подписал GGG совместное фото с португальским футболистом в твиттере.

Ранее спортсмены анонсировали совместный проект со cтриминговым сервисом DAZN. Роналду подарил казахстанскому боксеру футболку со своим автографом, а в ответ получил подписанные Головкиным перчатки.

Отметим, что год назад Роналду стал международным послом DAZN. Футболист регулярно дает интервью платформе, а также разбирает свою игру и рассказывает зрителям о жизни в Турине.