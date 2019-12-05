Обидчик Шуменова и еще две легенды. Объявлены лауреаты Зала славы бокса 2020 года

Источник: AP 2019

Из боксеров-современников путь в бессмертие получили Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес и Шейн Мозли. Напомним, в апреле 2014 года Хопкинс встречался с казахстанцем Бейбутом Шуменовым и победил раздельным решением судей. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA (Super) в полутяжелом весе.

Впервые со дня основания Зала славы бокса в 1990 году появилась отдельная категория для боксерш-современниц, и туда войдут Кристи Мартин, а также Люсия Рийкер.

В категории «пионеров» среди женщин победительницей стала Барбара Баттрик, у мужчин — Пэдди Райан.

Легковес Франк Эрне стал лауреатом в категории олдскульных боксеров.

Среди не-боксеров в Зале будут промоутеры Лу ДиБелла, Кэти Дува и Дэн Гуссен, а также журналисты Бернард Фернандес и Томас Хаузер.

Церемония интродукции состоится 11—14 июня .

Боксеры избираются в Зал, получив 80 процентов или более от общего числа голосов членов Ассоциации боксерских журналистов и международной коллегии историков бокса. Ранее лауреатами становились трое тех, кто набрал больше всего голосов. С боксершами проще: лауреатами становятся трое набравших больше всего голосов, а четвертые-пятые места перенесут на голосование в 2020-м.