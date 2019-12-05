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5 декабря, источник: Vesti.kz

Обидчик Шуменова и еще две легенды. Объявлены лауреаты Зала славы бокса 2020 года

Объявлены боксеры, функционеры и журналисты, которые летом 2020 года будут приняты в международный зал боксерской славы в Канастоте (штат Нью-Йорк, США). Об этом пишет Boxingscene.com.

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Источник: AP 2019

Из боксеров-современников путь в бессмертие получили Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес и Шейн Мозли. Напомним, в апреле 2014 года Хопкинс встречался с казахстанцем Бейбутом Шуменовым и победил раздельным решением судей. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA (Super) в полутяжелом весе.

Впервые со дня основания Зала славы бокса в 1990 году появилась отдельная категория для боксерш-современниц, и туда войдут Кристи Мартин, а также Люсия Рийкер.

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В категории «пионеров» среди женщин победительницей стала Барбара Баттрик, у мужчин — Пэдди Райан.

Легковес Франк Эрне стал лауреатом в категории олдскульных боксеров.

Среди не-боксеров в Зале будут промоутеры Лу ДиБелла, Кэти Дува и Дэн Гуссен, а также журналисты Бернард Фернандес и Томас Хаузер.

Церемония интродукции состоится 11—14 июня.

Боксеры избираются в Зал, получив 80 процентов или более от общего числа голосов членов Ассоциации боксерских журналистов и международной коллегии историков бокса. Ранее лауреатами становились трое тех, кто набрал больше всего голосов. С боксершами проще: лауреатами становятся трое набравших больше всего голосов, а четвертые-пятые места перенесут на голосование в 2020-м.

Международный зал боксерской славы — это зал славы и музей бокса, созданный в 1990 году для того, чтобы почтить и сохранить богатое наследие бокса, рассказывать о достижениях тех, кто преуспел в этом виде спорта, предоставить образовательный опыт для многочисленных посетителей музея. Боксер может быть включен в Зал славы спустя три года после завершения карьеры.

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