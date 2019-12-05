Обидчик Шуменова и еще две легенды. Объявлены лауреаты Зала славы бокса 2020 года
Объявлены боксеры, функционеры и журналисты, которые летом 2020 года будут приняты в международный зал боксерской славы в Канастоте (штат
Объявлены боксеры, функционеры и журналисты, которые летом 2020 года будут приняты в международный зал боксерской славы в Канастоте (штат
Из
Впервые со дня основания Зала славы бокса в 1990 году появилась отдельная категория для
В категории «пионеров» среди женщин победительницей стала Барбара Баттрик, у мужчин — Пэдди Райан.
Легковес Франк Эрне стал лауреатом в категории олдскульных боксеров.
Среди
Церемония интродукции состоится
Боксеры избираются в Зал, получив 80 процентов или более от общего числа голосов членов Ассоциации боксерских журналистов и международной коллегии историков бокса. Ранее лауреатами становились трое тех, кто набрал больше всего голосов. С боксершами проще: лауреатами становятся трое набравших больше всего голосов, а
Международный зал боксерской славы — это зал славы и музей бокса, созданный в 1990 году для того, чтобы почтить и сохранить богатое наследие бокса, рассказывать о достижениях тех, кто преуспел в этом виде спорта, предоставить образовательный опыт для многочисленных посетителей музея. Боксер может быть включен в Зал славы спустя три года после завершения карьеры.