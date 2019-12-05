«Два короля». DAZN отреагировал на встречу Головкина и Роналду

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Головкин и Роналду встретились в Турине во время съемок для совместного проекта на DAZN, детали которого пока не разглашаются. Спортсмены обменялись памятными подарками — Геннадий получил именную футболку «Ювентуса» с седьмым номером, под которым играет Роналду. В ответ GGG подарил футболисту боксерские перчатки с автографом.

Напомним, Роналду является международным послом DAZN. Футболист регулярно дает интервью платформе, а также разбирает свою игру и рассказывает зрителям о жизни в Турине.

Головкина же с DAZN связывает контракт на шесть боев, два из которых он уже отработал. В последнем поединке в октябре казахстанец завоевал два вакантных титула.