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5 декабря, источник: Vesti.kz

«Два короля». DAZN отреагировал на встречу Головкина и Роналду

Стриминговый сервис DAZN отреагировал на встречу чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина с футболистом туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Головкин и Роналду встретились в Турине во время съемок для совместного проекта на DAZN, детали которого пока не разглашаются. Спортсмены обменялись памятными подарками — Геннадий получил именную футболку «Ювентуса» с седьмым номером, под которым играет Роналду. В ответ GGG подарил футболисту боксерские перчатки с автографом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Роналду является международным послом DAZN. Футболист регулярно дает интервью платформе, а также разбирает свою игру и рассказывает зрителям о жизни в Турине.

Головкина же с DAZN связывает контракт на шесть боев, два из которых он уже отработал. В последнем поединке в октябре казахстанец завоевал два вакантных титула.

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Как живет Криштиану Роналду в Турине
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