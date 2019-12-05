«Так как побить тебя?» Джошуа застал врасплох Руиса перед боем за четыре титула
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе мексиканец Энди
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе мексиканец Энди
По традиции боксеры прокомментировали предстоящий бой, а также провели дуэль взглядов.
Энди Руис: «1 июня я вошел в историю, и важно повторить это 7 декабря. Я готов и знаю, что Джошуа имеет другой план на бой. Я знаю, что он подготовлен, мотивирован и более осторожен — я знаю, что он попытается боксировать со мной. Моя задача — быть готовым ко всему, что он может предложить. Естественно, я не хочу расставаться с этими прекрасными поясами. Не забывайте, я занимаюсь боксом с 6 лет, наконец это принесло свои плоды. Это был тяжелый путь, полный взлетов и падений, и я никому не позволю забрать пояса. Пусть 7 декабря победит сильнейший».
Энтони Джошуа: «Интересно оказаться с этой стороны, я был претендентом на титул чемпиона мира в своем 16-м бою, когда встретился с Кличко, и сейчас я снова претендент. Я стремлюсь к достижению своей цели и сконцентрирован только на победе. С нетерпением жду боя. Без страха в сердце и во взгляде. Возвращение титулов не станет
После
Сам поединок состоится 7 декабря в пригороде столицы
Их первый бой состоялся 1 июня в