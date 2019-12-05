«Так как побить тебя?» Джошуа застал врасплох Руиса перед боем за четыре титула

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По традиции боксеры прокомментировали предстоящий бой, а также провели дуэль взглядов.

Энди Руис: «1 июня я вошел в историю, и важно повторить это 7 декабря. Я готов и знаю, что Джошуа имеет другой план на бой. Я знаю, что он подготовлен, мотивирован и более осторожен — я знаю, что он попытается боксировать со мной. Моя задача — быть готовым ко всему, что он может предложить. Естественно, я не хочу расставаться с этими прекрасными поясами. Не забывайте, я занимаюсь боксом с 6 лет, наконец это принесло свои плоды. Это был тяжелый путь, полный взлетов и падений, и я никому не позволю забрать пояса. Пусть 7 декабря победит сильнейший».

Энтони Джошуа: «Интересно оказаться с этой стороны, я был претендентом на титул чемпиона мира в своем 16-м бою, когда встретился с Кличко, и сейчас я снова претендент. Я стремлюсь к достижению своей цели и сконцентрирован только на победе. С нетерпением жду боя. Без страха в сердце и во взгляде. Возвращение титулов не станет чем-то особенным для меня, потому что я знаю, что это мое место. Вероятно, я буду спокоен и сконцентрирован после возвращения поясов. Не время праздновать, время сохранить этот настрой и найти следующую цель, чтобы одну за другой достичь их все. Я делал это всю свою боксерскую карьеру, и Руис — лишь одна из целей в моем списке».

После пресс-конференции состоялся забавный случай. После фотосессии Джошуа спросил соперника: «Так какова стратегия, чтобы побить тебя?». На что Руис не смог сразу дать ответ, после чего боксеры рассмеялись.

Сам поединок состоится 7 декабря в пригороде столицы Эр-Рияда (Саудовская Аравия) на 15-тысячной Diriyah Arena.

Их первый бой состоялся 1 июня в Нью-Йорке (США) и завершился досрочной победой мексиканца.