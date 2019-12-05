Емельяненко объяснил смысл боя против Кокляева и дал ему совет

По словам Емельяненко, этот бой проводился не для того, чтобы разыграть представление, а чтобы он и Кокляев выяснили отношения в ринге. «Вышел человек и попытал свое счастье — побить меня», — заметил боец. Также спортсмен рассказал, что после поединка он встретился с пауэрлифтером и пожелал ему готовиться более ответственно и серьезно.