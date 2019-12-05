Емельяненко объяснил смысл боя против Кокляева и дал ему совет

По словам Емельяненко, этот бой проводился не для того, чтобы разыграть представление, а чтобы он и Кокляев выяснили отношения в ринге. «Вышел человек и попытал свое счастье — побить меня», — заметил боец. Также спортсмен рассказал, что после поединка он встретился с пауэрлифтером и пожелал ему готовиться более ответственно и серьезно.
В ночь на субботу, 30 ноября, Емельяненко нокаутировал Кокляева. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA.
По итогам боя пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а боец — миллион. Сертификаты спортсменам вручил представитель Федерации бокса России после поединка.