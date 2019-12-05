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5 декабря, источник: Lenta.Ru

Емельяненко объяснил смысл боя против Кокляева и дал ему совет

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил, для чего был организован его поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube.

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По словам Емельяненко, этот бой проводился не для того, чтобы разыграть представление, а чтобы он и Кокляев выяснили отношения в ринге. «Вышел человек и попытал свое счастье — побить меня», — заметил боец. Также спортсмен рассказал, что после поединка он встретился с пауэрлифтером и пожелал ему готовиться более ответственно и серьезно.

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В ночь на субботу, 30 ноября, Емельяненко нокаутировал Кокляева. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA.

По итогам боя пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а боец — миллион. Сертификаты спортсменам вручил представитель Федерации бокса России после поединка.

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5 декабря© Ньюстюб
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