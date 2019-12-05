Алимханулы вошел в ТОП-15 рейтинга IBF после победы нокаутом в бою за два титула

Источник: AP 2019

Свой последний бой казахстанец провел в ноябре во Фресно (штат Калифорния, США), когда нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО). Видео можно посмотреть здесь.

Благодаря победе казахстанец защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.

Этот успех позволил Алимханулы войти в рейтинг IBF и расположиться на 15-м месте. Чемпионом организации в среднем весе является другой казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).

Вступающий также в среднем весе Мейирим Нурсултанов поднялся с десятой строчки на девятую.