Алимханулы вошел в ТОП-15 рейтинга IBF после победы нокаутом в бою за два титула
Казахстанский
Казахстанский
Свой последний бой казахстанец провел в ноябре во Фресно (штат Калифорния, США), когда нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО). Видео можно посмотреть здесь.
Благодаря победе казахстанец защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.
Этот успех позволил Алимханулы войти в рейтинг IBF и расположиться на 15-м месте. Чемпионом организации в среднем весе является другой казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).
Вступающий также в среднем весе Мейирим Нурсултанов поднялся с десятой строчки на девятую.
Другой казахстанец Нурсултан Жанабаев, владеющий поясом IBF Pan Pacific в полусредней категории, остался на восьмой позиции, а Батыр Джукембаев сохранил за собой 11-е место в первом полусреднем дивизионе.