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5 декабря, источник: Vesti.kz

Алимханулы вошел в ТОП-15 рейтинга IBF после победы нокаутом в бою за два титула

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) вошел в ТОП-15 рейтинга Международной боксерской федерации (IBF) после победы нокаутом в титульном бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Свой последний бой казахстанец провел в ноябре во Фресно (штат Калифорния, США), когда нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО). Видео можно посмотреть здесь.

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Благодаря победе казахстанец защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.

Этот успех позволил Алимханулы войти в рейтинг IBF и расположиться на 15-м месте. Чемпионом организации в среднем весе является другой казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).

Вступающий также в среднем весе Мейирим Нурсултанов поднялся с десятой строчки на девятую.

Другой казахстанец Нурсултан Жанабаев, владеющий поясом IBF Pan Pacific в полусредней категории, остался на восьмой позиции, а Батыр Джукембаев сохранил за собой 11-е место в первом полусреднем дивизионе.

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