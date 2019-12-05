Через спарринги с профи. Как будут готовиться к Олимпиаде-2020 капитан сборной РК и Левит

Тренировочный лагерь боксеров расположен в Майами — сбор продлится практически до конца декабря. Также составлена программа подготовки и для других кандидатов в сборную.

— 7—8 декабря пройдут полуфиналы Кубка конфедерации. В областные команды включены члены сборной Казахстана по боксу. Сразу по завершении турнира начинаем учебно-тренировочный сбор по общефизической подготовке в Академии AIBA для основной команды. Что касается двух боксеров-тяжеловесов, то мы их отправили в Штаты. Там они проходят общефизическую и специальную подготовку. Также для них запланированы спарринги в конце сбора с боксерами-тяжеловесами из профессионального бокса.

Вот такой у нас план. На следующий год мы также планируем поездку в Штаты. Это распространенная практика — перед Олимпиадой в Рио в США тренировался наш олимпийский чемпион Данияр Елеусинов. Во время сборов в январе в Алматы к нам приедут боксеры из Кубы и Японии. Заключительный сбор у нас пройдет в Нур-Султане во второй половине января. К нам приедут команды Германии и Англии.

— А тяжеловесы на какой срок поехали?

— Тренироваться они будут примерно как и мы. Мы заканчиваем 27 декабря. А они чуть пораньше — 22 с перелетом. Они чуть раньше уехали, поэтому и заканчивают чуть пораньше. Ведем планомерную подготовку к олимпийскому отбору в Китае. После чемпионата мира был небольшой перерыв, но мы уже в Нур-Султане провели сбор и в Голландии. И в Актау турнир отбоксировали, поэтому все идет по плану.