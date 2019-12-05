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5 декабря, источник: Vesti.kz

Через спарринги с профи. Как будут готовиться к Олимпиаде-2020 капитан сборной РК и Левит

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит и двукратный вице-чемпион мира Камшыбек Кункабаев готовятся к отбору на Игры-2020 в США. Подробности тренировочного процесса корреспонденту Vesti.kz рассказал главный тренер национальной команды Галымбек Кенжебаев.

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Тренировочный лагерь боксеров расположен в Майами — сбор продлится практически до конца декабря. Также составлена программа подготовки и для других кандидатов в сборную.

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— 7—8 декабря пройдут полуфиналы Кубка конфедерации. В областные команды включены члены сборной Казахстана по боксу. Сразу по завершении турнира начинаем учебно-тренировочный сбор по общефизической подготовке в Академии AIBA для основной команды. Что касается двух боксеров-тяжеловесов, то мы их отправили в Штаты. Там они проходят общефизическую и специальную подготовку. Также для них запланированы спарринги в конце сбора с боксерами-тяжеловесами из профессионального бокса.

Вот такой у нас план. На следующий год мы также планируем поездку в Штаты. Это распространенная практика — перед Олимпиадой в Рио в США тренировался наш олимпийский чемпион Данияр Елеусинов. Во время сборов в январе в Алматы к нам приедут боксеры из Кубы и Японии. Заключительный сбор у нас пройдет в Нур-Султане во второй половине января. К нам приедут команды Германии и Англии.

— А тяжеловесы на какой срок поехали?
— Тренироваться они будут примерно как и мы. Мы заканчиваем 27 декабря. А они чуть пораньше — 22 с перелетом. Они чуть раньше уехали, поэтому и заканчивают чуть пораньше. Ведем планомерную подготовку к олимпийскому отбору в Китае. После чемпионата мира был небольшой перерыв, но мы уже в Нур-Султане провели сбор и в Голландии. И в Актау турнир отбоксировали, поэтому все идет по плану.

Добавим, что отборочный олимпийский турнир для зоны Азия/Океания пройдет в китайском Ухане с 3 по 14 февраля. Состязание пройдет в восьми весовых категориях. В случае недобора лицензий спортсмены получат второй шанс через мировую квалификацию, которая состоится в мае в Париже.

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