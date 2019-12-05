Через спарринги с профи. Как будут готовиться к Олимпиаде-2020 капитан сборной РК и Левит
Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит и двукратный
Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит и двукратный
Тренировочный лагерь боксеров расположен в Майами — сбор продлится практически до конца декабря. Также составлена программа подготовки и для других кандидатов в сборную.
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Вот такой у нас план. На следующий год мы также планируем поездку в Штаты. Это распространенная практика — перед Олимпиадой в Рио в США тренировался наш олимпийский чемпион Данияр Елеусинов. Во время сборов в январе в Алматы к нам приедут боксеры из Кубы и Японии. Заключительный сбор у нас пройдет в
— А тяжеловесы на какой срок поехали?
— Тренироваться они будут примерно как и мы. Мы заканчиваем 27 декабря. А они чуть пораньше — 22 с перелетом. Они чуть раньше уехали, поэтому и заканчивают чуть пораньше. Ведем планомерную подготовку к олимпийскому отбору в Китае. После чемпионата мира был небольшой перерыв, но мы уже в
Добавим, что отборочный олимпийский турнир для зоны Азия/Океания пройдет в китайском Ухане с 3 по 14 февраля. Состязание пройдет в восьми весовых категориях. В случае недобора лицензий спортсмены получат второй шанс через мировую квалификацию, которая состоится в мае в Париже.