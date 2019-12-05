Владимир Кличко назвал лучших супертяжей на текущий момент

«Если передо мной встанет задача выбрать из толпы одного человека, то он должен быть достойным представителем своей профессии. Это должен быть хороший боксёр с целой комбинацией навыков, атлетичный спортсмен, обладающий хорошим имиджем в боксе. Энтони Джошуа — один из лучших боксёров.

Стоит не забывать и об Энди Руисе. От него никто не ожидал такого. Он смог выдать одно из лучших выступлений в истории, тем более побив Джошуа в статусе аутсайдера. Супертяжёлый вес выглядит интересным, и это отлично. Нужно, чтобы эти боксёры подрались между собой. Но если нужно выбрать одного, то это Джошуа. Я уверен, что он сможет вернуться", — приводит слова Владимира Кличко Business Insider.