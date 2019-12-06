Бой высшей категории
Александр Поветкин выступит в андеркарте поединка Энди Руиса и Энтони Джошуа.
Александр Поветкин выступит в андеркарте поединка Энди Руиса и Энтони Джошуа.
Завтра в Саудовской Аравии состоится крупное боксерское шоу, главными событиями в котором будут бои супертяжеловесов. Один из этих боев — безусловный хит, по крайней мере, для России: Александр Поветкин, если одолеет Майкл Хантера, может опять превратиться в кандидата на участие в чемпионских поединках. А центральный бой — безусловный хит всемирного масштаба. Речь о повторном поединке британца Энтони Джошуа, еще недавно бесспорного короля категории, с американцем Энди Руисом, толстяком, который вопреки всем раскладам нокаутировал его в июне.
Саудовская Аравия, которая смогла добиться права провести это особенное шоу, уже, видимо, убедилась, что, если хотела с его помощью повысить узнаваемость, прогреметь как следует, цели добилась. Ради субботнего вечера бокса — и заранее, отнюдь не накануне вечера — в эту страну, долго находившуюся даже не на обочине, а далеко за обочиной мирового спорта, прибыли бригады, работающие на все крупнейшие медиаресурсы. А их репортажи сыпались горстями аравийского песка.
На звание самого взволнованного претендовал тот, что передавали с тренировки Энди Руиса корреспонденты BBC Майк Костелло и Стив Банс. «Его левый хук — как молния!» — рассказывал Банс. «Ну да, под черной майкой у него жирок. Но как же он быстр! Эта легкость движений, эта скорость — они меня шокируют», — признавался Костелло. Это слово — «шок» — чаще всего употребляют, говоря об Энди Руисе. Да он, можно сказать, превратился в его синоним.
Его первый бой с Энтони Джошуа — 1 июня в Madison Square Garden в
Пытаясь сформулировать расклад перед ним, ESPN, кажется, нашел очень красивый ход. До Энтони Джошуа у Британии был только один великий
Первый случай, наверное, не слишком показательный: между проигранным Льюисом и выигранным поединками с Макколлом прошло почти два с половиной года, в промежутке уместилась целая серия боев с участием противников. А вот второй выглядит подходящим под будоражащую умы сегодня ситуацию.
ESPN побеседовал с Хасимом Рахманом, сопроводив разговор ремаркой о том, что 18 лет назад тот «был Энди Руисом». Найти его было проще простого. Рахман находился, что называется, под рукой. В Саудовскую Аравию он приехал в качестве секунданта Майкла Хантера. Хантер, хороший, матерый американский супертяж, выступит в самом интересном поединке «андеркарта». А его оппонентом в нем будет российский супертяж Александр Поветкин, которого после тяжелого поражения от Джошуа в сентябре прошлого года, перенесенных после него операциях на больных локтях, видимо, все же зря списывали в 40 лет со счетов как серьезного игрока в категории. В августе Поветкин продемонстрировал, что находится в неплохой форме — может, даже лучшей, чем та, что была у него до операций, — разобравшись с опасным британцем Хьюи Фьюри и благодаря классу, и благодаря удивительной для ветерана свежести. И теперь тот же ESPN без колебаний включает его в список вероятных кандидатов на участие в чемпионском матче против того, кто возьмет верх в центральном поединке шоу. Как и Хантера, у которого в профессиональной карьере всего одно поражение — от украинца Александра Усика в 2017 году, в тот период, когда американец еще дрался в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
А Хасим Рахман воспоминал о том, что сразу после победы над Ленноксом Льюисом чувствовал себя взобравшимся на вершину мира, пребывал в состоянии эйфории: «Прекрасное время…» Он был гостем престижных телепередач, не считая денег, покупал дома и шикарные спортивные автомобили. Но
Но есть маленький нюанс. Если с Рахманом его праздник был фактически всегда вплоть до поражения от Льюиса, то Руис за два месяца до отъезда в Саудовскую Аравию приступил к подготовке и наглухо закрылся от всех в тренировочном лагере в Калифорнии. А по словам его тренера Мэнни Роблеса, это были тренировки «до исступления». Совсем не такие, какие проводят, когда не думают о победе, когда смирились с тем, что отведенные тебе 15 минут славы
А Хасим Рахман, между прочим, на воспоминаниях о своей молодости и ошибках перед вторым боем с Ленноксом Льюисом, как выяснилось, беседу не закончил. Закончил он словами о том, насколько его лично впечатлило усердие Энди Руиса на тренировках, и констатацией того, что у чемпиона есть шанс: «Этот парень умеет бить. Да он один из лучших панчеров в дивизионе. И если Энтони заиграется с ним, то результат будет тем же». Нет, на приговор это совершенно не тянуло.
Алексей Доспехов