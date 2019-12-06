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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Верю, что он вернется». Владимир Кличко назвал имя лучшего супертяжеловеса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился своим мнением по поводу предстоящего реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в этом дивизионе Энди Руисом и Энтони Джошуа.

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Источник: AP 2019

Он отметил, что считает британского боксера лучшим из действующих супертяжей, несмотря на его поражение в первом поединке.

«Если выбирать одного из этого множества, одного человека, то он должен действительно хорошо представлять любимый мною спорт, быть хорошим боксером и сочетать все это. Быть атлетичным, иметь презентабельный внешний вид. Для меня один из лучших в тяжелом весе — Энтони Джошуа.

Энди Руис… Не стоит забывать, что сделал этот парень, этого никто не мог ожидать. Одно из лучших выступлений за все время. Особенно учитывая, что он был аутсайдером, но победил Джошуа.

Это захватывающе, это хорошо. У нас есть Джошуа и Руис, чтобы сражаться друг с другом. Но если выбрать одного из множества, это — Энтони Джошуа. Я верю, что он вернется, — цитирует Кличко sport24.ru.

Напомним, бой-реванш Руис — Джошуа состоится 7 декабря в пригороде столицы Эр-Рияда (Саудовская Аравия) на 15-тысячной Diriyah Arena. Их первый бой прошел 1 июня в Нью-Йорке (США) и завершился досрочной победой мексиканца.

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