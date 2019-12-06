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6 декабря, источник: Vesti.kz

Названа основная цель Елеусинова в бою в андеркарте экс-чемпионов мира

Бой в андеркарте двух бывших чемпионов мира — американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (51−3−1, 33 КО) — станет для казахстанца Данияра Елеусинова (8−0, 4 КО) прекрасным шансом набрать зрительскую аудиторию. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит.

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Источник: AP 2019

Также эксперт оценил соперника казахстанца и поделился своими ожиданиями от поединка.

«Соперник Елеусинова встречался с опытными и крепкими боксерами. Их бой будет прекрасным. Хотелось бы взглянуть на то, что Елеусинов покажет в поединке с такой оппозицией. Сам вечер — один из лучших в декабре. Наличие в рамках события Джейкобса, Чавеса, Джоша Келли, Лиама Смита и Габриэля Росадо, делает его невероятным для любителей бокса. Зрительская аудитория будет очень большой. Это предоставляет шанс заявить о себе с лучшей стороны и пополнить число фанатов. Я думаю, что Елеусинов воспользуется шансом и покажет шоу», — отметил Смит.

Напомним, что Елеусинов выступит в рамках вечера бокса 20 декабря на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Соперником казахстанца будет 28-летний американец Алан Санчес (20−4−1, 10 КО), в прошлом владевший титулом чемпиона WBC Continental Americas. Формат поединка — десять раундов. Главный бой вечера между Джейкобсом и Чавесом-младшим пройдет во втором среднем весе.

Предстоящий бой станет для 28-летнего Елеусинова шестым в США. В профи олимпийский чемпион Рио-2016 дебютировал в апреле 2018 года в Нью-Йорке на арене Barclays. Также он дважды выступал в Великобритании и один раз в Монако.

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