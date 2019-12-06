Названа основная цель Елеусинова в бою в андеркарте экс-чемпионов мира

«Соперник Елеусинова встречался с опытными и крепкими боксерами. Их бой будет прекрасным. Хотелось бы взглянуть на то, что Елеусинов покажет в поединке с такой оппозицией. Сам вечер — один из лучших в декабре. Наличие в рамках события Джейкобса, Чавеса, Джоша Келли, Лиама Смита и Габриэля Росадо, делает его невероятным для любителей бокса. Зрительская аудитория будет очень большой. Это предоставляет шанс заявить о себе с лучшей стороны и пополнить число фанатов. Я думаю, что Елеусинов воспользуется шансом и покажет шоу», — отметил Смит.