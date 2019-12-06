Названа основная цель Елеусинова в бою в андеркарте экс-чемпионов мира
Бой в андеркарте двух бывших чемпионов мира — американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и мексиканца Хулио Сезара
Бой в андеркарте двух бывших чемпионов мира — американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и мексиканца Хулио Сезара
Также эксперт оценил соперника казахстанца и поделился своими ожиданиями от поединка.
«Соперник Елеусинова встречался с опытными и крепкими боксерами. Их бой будет прекрасным. Хотелось бы взглянуть на то, что Елеусинов покажет в поединке с такой оппозицией. Сам вечер — один из лучших в декабре. Наличие в рамках события Джейкобса, Чавеса, Джоша Келли, Лиама Смита и Габриэля Росадо, делает его невероятным для любителей бокса. Зрительская аудитория будет очень большой. Это предоставляет шанс заявить о себе с лучшей стороны и пополнить число фанатов. Я думаю, что Елеусинов воспользуется шансом и покажет шоу», — отметил Смит.
Напомним, что Елеусинов выступит в рамках вечера бокса 20 декабря на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Соперником казахстанца будет 28-летний американец Алан Санчес (20−4−1, 10 КО), в прошлом владевший титулом чемпиона WBC Continental Americas. Формат поединка — десять раундов. Главный бой вечера между Джейкобсом и
Предстоящий бой станет для 28-летнего Елеусинова шестым в США. В профи олимпийский чемпион Рио-2016 дебютировал в апреле 2018 года в