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6 декабря, источник: Vesti.kz

Нокаутировавший Джошуа экс-боксер «Астана Арланс» дебютировал с досрочной победы в профи

Чемпион третьего сезона WSB в составе «Астана Арланс» Михай Нистор успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса в Коста-Месе (штат Калифорния, США) румынский супертяж нокаутировал 39-летнего мексиканца Кристиана Марискаля (13−5, 6 КО). Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился в третьем.

29-летний Нистор в любительском боксе дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы (2011, 2015), причем в 2011 году по ходу турнира он нокаутировал будущего олимпийского чемпиона Энтони Джошуа из Великобритании. Также румын участвовал на Олимпиаде-2016, но проиграл в 1/8 финала и остался без медали.

За «Астана Арланс» Нистор выступал в сезоне 2012/13 и стал с командой чемпионом Всемирной боксерской серии (WSB). После этого румын перешел в Italia Thunders, чтобы быть ближе к семье.

В июле 2019 года Нистор подписал контракт с промоутерской компанией Golden Boy, самый известный боксер которой — мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), владеющий поясами чемпиона мира в трех весах.

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