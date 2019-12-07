Казахстанский нокаутер с титулом WBC прошел взвешивание перед боем в андеркарте Лемье

Предстоящий бой станет для 21-летнего казахстанца пятым в 2019 году и 11-м в профи, где он дебютировал в апреле 2018-го. И состоится он в рамках вечера бокса 7 декабря (утром 8 декабря с 07:00 до 08:30 по времени Нур-Султана), в главном событии которого экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО) дебютирует во втором среднем дивизионе в бою против украинца Максима Бурсака (35−5−2, 16 КО).