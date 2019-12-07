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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер с титулом WBC прошел взвешивание перед боем в андеркарте Лемье

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (10−0, 9 КО) прошел взвешивание перед поединком с аргентинцем Хосе Антонио Вильялобосом (12−5−2, 7 КО) в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.

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Боксеры успешно уложились в лимит первого среднего веса — 69,85 килограмма.

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Свой последний бой Ахмедов, владеющий поясом «молодежного» чемпиона WBC, провел 25 октября, когда досрочно победил мексиканца Джонни Наваррете (33−15−2, 15 KO).

Предстоящий бой станет для 21-летнего казахстанца пятым в 2019 году и 11-м в профи, где он дебютировал в апреле 2018-го. И состоится он в рамках вечера бокса 7 декабря (утром 8 декабря с 07:00 до 08:30 по времени Нур-Султана), в главном событии которого экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО) дебютирует во втором среднем дивизионе в бою против украинца Максима Бурсака (35−5−2, 16 КО).

На весах Лемье показал 75,3 килограмма, а Бурсак — 76,1.

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