Руис назвал причину своего большого веса перед реваншем с Джошуа
Объединенный чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе мексиканец Энди
Объединенный чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе мексиканец Энди
— Вы победили, но мне кажется, вам не отдают должного, того, чего вы заслуживаете. Победив Джошуа во второй раз, вы полностью докажете все сомневающимся?
— Да, конечно. Я сделал это 1 июня, и я собираюсь это сделать 7 декабря. Главная вещь — оставаться сфокусированным, придерживаться плана на бой и выполнить план на бой.
— Почему вам не отдают должного? Вы послали Джошуа в нокдаун четыре раза в первом бою. Не было никаких споров о результате.
— Я не знаю. Всегда будут сомневающиеся и те, кто поддерживает тебя. В моем случае это взаимовыигрышная ситуация. Вы знаете, что дает мне больше мотивации? Доказать еще раз, что все неправы.
— Ваш вес кажется таким же, как и в первом бою, на мой взгляд. Так ли это?
— Я, вероятно, буду немного тяжелее, чем в первом бою. Я хочу быть немного сильнее. Я готов к
— Мы знаем, что физический облик Джошуа изменился. Он стал стройнее. Вы думаете, это будет недостатком, потому что он, возможно, не сможет так держать удары, как в прошлый раз, и его сила уменьшится?
— Может быть, но мы не узнаем это до 7 декабря. Это одна из причин, по которой я хотел быть немного тяжелее, чем в прошлый раз. Я хочу быть более сильным. Хочу нести в себе большую силу.
— Ваш окончательный прогноз на этот поединок?
— Я никогда не делаю прогнозы на бои, потому что может случиться все что угодно. Я просто буду придерживаться плана на бой и надеяться, что все пройдет по моему.
Напомним,