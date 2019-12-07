Руис назвал причину своего большого веса перед реваншем с Джошуа

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— Вы победили, но мне кажется, вам не отдают должного, того, чего вы заслуживаете. Победив Джошуа во второй раз, вы полностью докажете все сомневающимся?

— Да, конечно. Я сделал это 1 июня, и я собираюсь это сделать 7 декабря. Главная вещь — оставаться сфокусированным, придерживаться плана на бой и выполнить план на бой.

— Почему вам не отдают должного? Вы послали Джошуа в нокдаун четыре раза в первом бою. Не было никаких споров о результате.

— Я не знаю. Всегда будут сомневающиеся и те, кто поддерживает тебя. В моем случае это взаимовыигрышная ситуация. Вы знаете, что дает мне больше мотивации? Доказать еще раз, что все неправы.

— Ваш вес кажется таким же, как и в первом бою, на мой взгляд. Так ли это?

— Я, вероятно, буду немного тяжелее, чем в первом бою. Я хочу быть немного сильнее. Я готов к рок-н-роллу. Я чувствую себя сильным.

— Мы знаем, что физический облик Джошуа изменился. Он стал стройнее. Вы думаете, это будет недостатком, потому что он, возможно, не сможет так держать удары, как в прошлый раз, и его сила уменьшится?

— Может быть, но мы не узнаем это до 7 декабря. Это одна из причин, по которой я хотел быть немного тяжелее, чем в прошлый раз. Я хочу быть более сильным. Хочу нести в себе большую силу.

— Ваш окончательный прогноз на этот поединок?

— Я никогда не делаю прогнозы на бои, потому что может случиться все что угодно. Я просто буду придерживаться плана на бой и надеяться, что все пройдет по моему.

Напомним, бой-реванш Руис — Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. По времени Нур-Султана он состоится в ночь с 7 на 8 декабря.