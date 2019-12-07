Руис назвал причину своего большого веса перед реваншем с Джошуа

Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте
Валенсия
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
ПСЖ
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Ливерпуль
03
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
50
Футбол. Зарубежный
18:00
Гранада
Алавес
30
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фортуна Д
50
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
21
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
Барыс
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Верона
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Челси
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал
Эспаньол
20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Динамо Р
54
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Трактор
01
Хоккей. НХЛ
8.12
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
8.12
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.12
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.12
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
8.12
Каролина Харрикейнз
Миннесота Уайлд
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Оренбург
30
Хоккей. НХЛ
8.12
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
8.12
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.12
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Куньлунь
Б
54
Все события
Фоторепортажи
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
12:48 (мск), источник: Vesti.kz

Руис назвал причину своего большого веса перед реваншем с Джошуа

Объединенный чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис-младший (33−1, 22 КО) дал интервью новостному порталу IFL TV после проведения пресс-конференции, приуроченной к его реваншу с бывшим чемпионом из Британии Энтони Джошуа (22−1, 21 КО). Перевод представил vRINGe.com.

Наверх
Источник: Reuters

— Вы победили, но мне кажется, вам не отдают должного, того, чего вы заслуживаете. Победив Джошуа во второй раз, вы полностью докажете все сомневающимся?

— Да, конечно. Я сделал это 1 июня, и я собираюсь это сделать 7 декабря. Главная вещь — оставаться сфокусированным, придерживаться плана на бой и выполнить план на бой.

— Почему вам не отдают должного? Вы послали Джошуа в нокдаун четыре раза в первом бою. Не было никаких споров о результате.

— Я не знаю. Всегда будут сомневающиеся и те, кто поддерживает тебя. В моем случае это взаимовыигрышная ситуация. Вы знаете, что дает мне больше мотивации? Доказать еще раз, что все неправы.

Читайте также
«Так как побить тебя?» Джошуа застал врасплох Руиса перед боем за четыре титула

— Ваш вес кажется таким же, как и в первом бою, на мой взгляд. Так ли это?

— Я, вероятно, буду немного тяжелее, чем в первом бою. Я хочу быть немного сильнее. Я готов к рок-н-роллу. Я чувствую себя сильным.

— Мы знаем, что физический облик Джошуа изменился. Он стал стройнее. Вы думаете, это будет недостатком, потому что он, возможно, не сможет так держать удары, как в прошлый раз, и его сила уменьшится?

— Может быть, но мы не узнаем это до 7 декабря. Это одна из причин, по которой я хотел быть немного тяжелее, чем в прошлый раз. Я хочу быть более сильным. Хочу нести в себе большую силу.

— Ваш окончательный прогноз на этот поединок?

— Я никогда не делаю прогнозы на бои, потому что может случиться все что угодно. Я просто буду придерживаться плана на бой и надеяться, что все пройдет по моему.

Напомним, бой-реванш Руис — Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. По времени Нур-Султана он состоится в ночь с 7 на 8 декабря.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Джошуа нокаутировал Поветкина
Читайте также
Нокаутировавший Дычко супертяж одержал досрочную победу в андеркарте реванша Руис - Джошуа
В РПЛ новый скандал: Пенальти не было, на VAR потратили 15 минут
«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ
Камила Валиева: В гости к внучке Пикассо поеду весной
Клебо, подвинься, Большунов идет. Россиянин победил в скиатлоне
Семин подал в отставку? Почему этого не было и не должно быть
«Ахмат» принимает «Уфу» в матче РПЛ (трансляция)
«Бавария» потерпела второе поражение подряд в Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь